Eiropas akciju cenas krītas, naftas cena pakāpjas virs 100 dolāriem par barelu

ASV akciju cenas ceturtdien nedaudz pieauga, bet Eiropas akciju cenas ievērojami kritās un naftas cena īslaicīgi pakāpās virs 100 ASV dolāriem par barelu pēc tam, kad Krievija sāka iebrukumu Ukrainā.

Londonas, Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi kritās par apmēram 4%, investoriem izpārdodot akcijas, savukārt zelts kā drošs investīciju patvērums padārdzinājās līdz vairāk nekā 1923 dolāriem par unci.

"Krievijas jaunais agresijas vilnis pret Ukrainu aptumšoja globālo ekonomiku, jo augstāka naftas cena draud saasināt inflācijas riskus," sacīja "Western Union Business Solutions" analītiķis Džo Manimbo.

"Krīzes gaisotne Austrumeiropā var pamudināt centrālās bankas atgriezties [ekonomikas] atbalsta režīmā, ja akciju cenas turpinās kristies."

Reaģējot uz Krievijas ofensīvu Ukrainā, "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā īslaicīgi pārsniedza 105 dolārus par barelu pirmoreiz kopš 2014.gada. Alumīnija un kviešu cenas pieauga līdz rekordaugstiem līmeņiem.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 0,3% līdz 33 223,83 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,5% līdz 4288,70 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 3,3% līdz 13 473,59 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 3,9% līdz 7207,38 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 4,0% līdz 14 052,10 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 3,8% līdz 6521,05 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 0,8% līdz 92,81 ASV dolāram par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 2,3% līdz 99,08 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,1307 līdz 1,1202 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3544 līdz 1,3378 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 115,01 līdz 114,49 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 83,48 līdz 83,70 pensiem par eiro.