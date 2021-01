Eiropas Centrālā banka turpmāk uzraudzīs AS 'Citadele banka'

Eiropas Centrālā banka (ECB) ir pieņēmusi lēmumu klasificēt AS "Citadele banka" par nozīmīgu kredītiestādi, uzsākot tās tiešo uzraudzību ar 2021. gada 1. janvāri.

Turpmāk Eiropas Banku savienības Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) ietvaros ECB tiešajā uzraudzībā būs trīs Latvijas lielākās bankas.

ECB, pārņemot "Citadele banka" AS tiešajā uzraudzībā, ir klasificējusi šo banku kā nozīmīgu.

Kopš 2014. gada Latvija ir Eiropas Banku savienības VUM dalībvalsts, un kopš tā laika trīs Latvijas nozīmīgākās bankas tiek uzraudzītas šī vienotā eirozonas valstu mehānisma ietvaros.

ECB VUM mērķis ir nodrošināt Eiropas Banku savienības stabilitāti un drošību, vienmērīgu attīstību un veicināt tā dalībvalstu banku sistēmu ciešāku integrāciju. VUM ietvarā tiek uzraudzītas visu eirozonas valstu nozīmīgākās bankas.

Veicot šo trīs lielāko banku ikdienas uzraudzību, ECB un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) darbinieki pastāvīgi sadarbojas kopējās uzraudzības komandās. Šobrīd ECB sadarbībā ar FKTK uzrauga – AS "Swedbank", AS "SEB banka", kurām ar 2021. gada 1. janvāri ir pievienojusies "Citadele banka" AS .