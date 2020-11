Eiropas Investīciju banka piešķīrusi 80 miljonu eiro finansējumu 'SME Finance'

Eiropas Investīciju banka (EIB) piešķīrusi finansējumu 80 miljonu eiro apmērā finanšu tehnoloģiju uzņēmumam "SME Finance", rekordlielais finansējums paredzēts mazās un vidējās uzņēmējdarbības stiprināšanai Baltijas valstīs, īstenojot uzņēmumu rēķinu kreditēšanu jeb faktoringu. Šis ir vēsturē pirmais šāda apmēra EIB finansējums, kāds piešķirts finanšu tehnoloģiju uzņēmumam, informē "SME Finance".

Pirmā EIB finansējuma daļa uzņēmējiem būs pieejama 2021. gada pirmajā pusgadā. "SME Finance" plāno piedāvāt uzņēmējdarbības finansēšanu ar gada procentu likmi 4-8% apmērā, turpretī klientam sniegtais maksimālais faktoringa limits varēs sasniegt līdz pieciem miljoniem eiro.

70% jeb 56 miljoni eiro no piešķirtā finansējuma tiks veltīti faktoringa pakalpojumiem mazās uzņēmējdarbības segmentam, savukārt vidējās uzņēmējdarbības atbalstam tiks atvēlēti 30% jeb 24 miljoni eiro. Vairāk nekā puse jeb aptuveni 60% no piešķirtā EIB finansējuma tiks novirzīti Lietuvas uzņēmējdarbībai, bet Latvijas un Igaunijas uzņēmumu daļa kopējā faktoringa pakalpojumu portfelī atbilstoši būs 20% katrai valstij. Ar EIB aizdevumu tiks finansēti transporta, mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības, ražošanas, pakalpojumu un citi sektori.

Lēmums par EIB finansējuma 80 miljonu eiro apmērā piešķiršanu "SME Finance" tika apstiprināts 2020. gada 15. jūlijā Eiropas Komisijas sēdē. Kopumā projekta sagatavošana un saskaņošana ilga gandrīz divus gadus.

"SME Finance" vadītājs Mindaugs Mikalajūns (Mindaugas Mikalajūnas) norāda, ka šīs investīcijas ļaus vēl aktīvāk un lētāk apmierināt augošo apgrozījuma kapitāla finansējuma pieprasījumu Baltijas valstīs. Pieprasījuma pieaugumu pēc faktoringa pakalpojumiem tirgū pierāda divi apstākļi: uzņēmēji vēl arvien cīnās ar Covid-19 pandēmijas ekonomiskajām sekām un vēlas pēc iespējas labāk sagatavoties otrajam vilnim, turpretī bankas aizdevumu pieejamība ir ievērojami samazinājusies. Tieši Lietuvas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumiem banku aizdevumu pieejamība ir samazinājusies visvairāk Eiropas Savienībā.

Mikalajūns teic, ka veiksmīgas partnerattiecības ar EIB ir būtisks ieguvums ne vien pašam uzņēmumam, bet arī visam Lietuvas finanšu tehnoloģiju sektoram. Turklāt šīs partnerattiecības kalpos kā mudinājums uzņēmumam mērķtiecīgāk ienākt arī Igaunijas tirgū. "SME Finance" šobrīd darbojas Latvijā un Lietuvā, taču drīzumā uzsāks darbību Igaunijā un Polijā, aptverot plašāku tirgu.

Pašlaik "SME Finance" finanšu resursus veido 80 miljoni eiro, no kuriem 10 miljonus eiro veido finanšu iestādes "Invega" kredītlīnija, saskaņā ar finanšu instrumentu "Alternatyva" ("Alternatīva"), 16 miljoni eiro piesaistīti caur privātajām obligāciju emisijām, bet vēl piecus miljonus eiro veido akciju kapitāls. "Citadele" banka ir piešķīrusi uzņēmumam sākuma aizdevumu 10 miljonu eiro apmērā ar iespēju to palielināt līdz 15 miljoniem eiro, bet 35 miljonus eiro ir aizdevuši starptautiskie institucionālie investori no Lielbritānijas un Dienvidkorejas.

56% no "SME Finance" apgrozījuma veido uzņēmējdarbības aizdevumi, 42,2% – faktoringa produkti, 1,8% – līzings. Lielāko uzņēmuma klientu daļu veido tirdzniecības uzņēmumi (35,2%), kā arī ražošanas (23,1%), pakalpojumu (19,5%) un loģistikas (13,7%) uzņēmumi. Tiek plānots, ka "SME Finance" pārvaldāmais aizdevumu portfelis 2020. gada beigās sasniegs 50 miljonus eiro, bet nākamajā 2021. gadā tas varēs Baltijas valstu un Polijas uzņēmumiem sniegt finansējumu 600 miljonu eiro apmērā. Latvijā "SME Finance" filiāle darbojas kopš 2019. gada jūlija.

"SME Finance" dibināts 2016. gadā, uzņēmums kopš tā dibināšanas ir finansējis rēķinus vairāk nekā 459 miljonu eiro vērtībā, sniedzis finanšu pakalpojumus 500 klientiem un piesaistījis vairāk nekā 114 miljonus eiro no vietējiem un starptautiskiem investoriem. "SME Finance" centrālais birojs atrodas Viļņā, Lietuvā.