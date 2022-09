Eiropas Investīciju banka varēs izsniegt aizdevumus līdz 10 miljardu eiro apmērā

Lai atbalstītu reģionus, ko visvairāk skar pārkārtošanās no fosilajiem kurināmajiem, Eiropas Investīciju banka (EIB) izsniegs aizdevumus kopumā līdz 10 miljardu eiro apmērā, informēja EIB pārstāvji.

Eiropas Komisija un EIB ir parakstījušas nolīgumu par publiskā sektora aizdevumu mehānismu - Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma trešo pīlāru.

No šā mehānisma finansēs publiskus ieguldījumus reģionos, ko visvairāk skārusi Eiropas pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku. Tas apvienos EIB aizdevumus, kuru kopsumma sasniegs 10 miljardus eiro, ar Eiropas Savienības (ES) budžeta dotācijām 1,5 miljardu eiro apmērā.

Lai varētu saņemt finansējumu, projektiem jāatrodas vai jāsniedz ieguvumi teritorijās, ko dalībvalstis savos Eiropas Komisijas apstiprinātajos taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteikušas kā tādas, kur ir lielākās problēmas saistībā ar pāreju no fosilajiem kurināmajiem un oglekļietilpīgām nozarēm. Mazāk attīstītos reģionos, kur iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā 75% no ES vidējā rādītāja, ES dotācijas daļa var sasniegt 25% no EIB aizdevuma summas katram projektam.

Nolīgumā ir paredzēts EIB finansējums līdz 10 miljardu eiro apmērā, kas pieejams līdz 2027.gadam, lai sekmētu ieguldījumus nolūkā samazināt pārkārtošanās sociālekonomiskās izmaksas, veicinot jaunu uzņēmumu, darbavietu un infrastruktūras izveidi. Tas seko uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus ES dotāciju piešķiršanai atbilstīgi mehānismam, kuru Eiropas Komisija ieviesa jūlijā. Iespējamie labuma guvēji var arī lūgt konsultāciju centra "InvestEU" konsultatīvo atbalstu projektu sagatavošanai un īstenošanai.

Pāreja no ogļu ieguves un CO2 ietilpīgas enerģētikas un rūpnieciskās ražošanas ietver pārkārtošanos vairākās jomās - enerģētikas pārkārtošanu, lai atrastu jaunus siltuma un elektrības ražošanas avotus, vides pārkārtošanu, lai, piemēram, atsārņotu kalnrūpniecības objektus, sociālekonomisko pārkārtošanu, lai piesaistītu jaunus darba devējus un kompensētu darbavietu un nodokļu ieņēmumu zudumu, infrastruktūras pārkārtošanu kā priekšnosacījumu jaunu nozaru piesaistīšanai reģionos.

Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, kas ir būtiska Eiropas zaļā kursa daļa, pievēršas pārejas uz klimatneitralitāti sociālajai un ekonomiskajai ietekmei. Ar mehānisma līdzekļiem atbalsta projektus, kuri tiek īstenoti vai kuru labuma guvēji atrodas kādā no taisnīgas pārkārtošanās reģioniem, ko dalībvalstis un Komisija kopā noteikušas taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos plānos.

Mehānisms sastāv no trim finansējuma pīlāriem - Taisnīgas pārkārtošanās fonds, īpaša taisnīgas pārkārtošanās shēma "InvestEU" paspārnē un publiskā sektora aizdevumu mehānisms. EIB atbalstīs visus trīs pīlārus.

EIB ir ES ilgtermiņa aizdevējiestāde, kuras īpašnieces ir dalībvalstis. Tā nodrošina ilgtermiņa finansējuma pieejamību pārdomātu ieguldījumu veikšanai, lai īstenotu ES politikas mērķus. EIB aktīvi darbojas aptuveni 160 valstīs. EIB mērķis ir atbalstīt klimatrīcību, kā arī ieguldījumus vides ilgtspējā viena triljona eiro apmērā līdz 2030.gadam.