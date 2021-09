Eiropas lielākās bankas ik gadu vismaz 20 miljardus eiro novirza uz nodokļu paradīzēm

Vadošās Eiropas bankas aptuveni 20 miljardus eiro jeb 14% no kopējās peļņas gadā novirzījušas uz nodokļu paradīzēm, izriet no jaunākā "EU Tax Observatory" pētījuma, raksta "The Guardian".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šos datus izdevies atklāt pēc tam, kad 36 Eiropas bankām "EU Tax Observatory" analīzē bija jāatklāj dati par savām aktivitātēm dažādās valstīs.

Skaidrots, ka bankas izmantoja iespēju maksāt mazāku nodokli no peļņas – mazāku nekā 15%, un šo banku vidū ir tādi smagsvari kā "Barclays", "HSBC" un "NatWest" (iepriekš – "Royal Bank of Scotland"). Efektīvā nodokļa likme visās valstīs tiek aprēķināta kā attiecība starp kopējo samaksāto nodokli un uzrādīto peļņu.

"HSBC" pārstāvis skaidrojis, ka banka nav izmantojusi stratēģiju, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas, tostarp, to, kas paredzētas, lai mākslīgi novirzītu peļņu uz jurisdikcijām ar zemiem nodokļiem.

"Barclays" pārstāvis sacījis, ka banka ir piektais lielākais Lielbritānijas nodokļu maksātājs un ir maksājis nodokļus visās valstīs, kurā tā strādā, savukārt "NetWest" aicinājumam sniegt komentāru nav atsaucies.

Šis ir kārtējais gadījums, kas visdrīzāk veicinās aktīvistu aicinājumus vadošajām valstīm kļūt vērīgākām, lai ierobežotu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un starptautisko uzņēmumu peļņas novirzīšanu uz jurisdikcijām ar zemiem nodokļiem.

Valda uzskats, ka banku lēmumi izmantot nodokļu paradīzes ir īpaši negatīvi, jo pēc 2008. gada finanšu krīzes grūtībās nonākušo Eiropas banku glābšanai tika izmantoti vairāk nekā 1,5 triljoni nodokļu maksātāju naudas.