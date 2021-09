Eiropas un ASV akciju biržās cenām nav vienotas tendences

Eiropas un ASV biržās trešdien cenām nebija vienotas tendences.

Londonas un Parīzes biržu indeksi pieauga, bet Frankfurtē bija vērojams kritums.

ASV indekss "Nasdaq Composite" sasniedza jaunu rekordu, "Dow Jones" samazinājās, bet "Standard & Poor's" salīdzinājumā ar iepriekšējo dienu tikpat kā nemainījās.

Analītiķi norāda, ka salīdzinājumā ar otrdienu, kad akciju biržās dominēja kritums, valdot bažām par koronavīrusa delta varianta straujās izplatības ietekmi uz ekonomiku un augošo inflāciju, trešdien optimisms sāka atgriezties.

"Man šķiet, ka tirgos ir apslēpts ļoti liels optimisms par spīti tam, ka nākamajos mēnešos neapšaubāmi uzradīsies daži nejauki pārsteigumi un uzņēmumi jau ir nedaudz satraukti par to, ko nesīs gada beigas," sacīja "Oanda" analītiķis Kreigs Erlams.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien saruka par 0,1% līdz 35 312,53 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" pieauga par mazāk nekā 0,1% līdz 4524,09 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,3% līdz 15 309,38 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kāpa par 0,4% līdz 7149,55 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 samazinājās par 0,1% līdz 15 824,29 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 peiauga par 1,2% līdz 6758,69 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien saruka par 0,4% līdz 68,23 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā samazinājās par 0,5% līdz 71,30 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,1809 līdz 1,1838 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru palielinājās no 1,3755 līdz 1,3781 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu kritās no 110,02 līdz 110,01 jenai par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,86 līdz 85,95 pensiem par eiro.