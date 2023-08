Eiropas un ASV akciju tirgos turpinās kritums; iemesls – 'Fitch' secinājumi par ASV

Eiropas un ASV biržās akciju cenas ceturtdien atkal saruka.

Šādi investori jau otro dienu turpināja reaģēt uz kredītreitingu aģentūras "Fitch" lēmumu pazeminināt ASV reitingu, skaidro analītiķi.

"Globālajos tirgos turpinājās kritums, kas sākās vakar, investoriem pārdomājot to, ka ASV valdības parāds pēc "Fitch" lēmuma samazināt reitingu tagad tiek uzskatīts par zemākas kvalitātes," konstatēja "AJBell" galvenais investīciju analītiķis Laits Halafs.

"Fitch" otrdien samazināja ASV reitingu, norādot uz pieaugošo parādu federālajā, štatu un vietējā līmenī, politiskajām nesaskaņām un "pastāvīgu pārvaldības standartu pasliktināšanos" pēdējo divdesmit gadu laikā.

Reitings pazemināts par vienu pakāpi no "AAA", kas ir augstākais iespējamais reitings, līdz "AA+".

Tomēr vairākums analītiķu uzskata, ka "Fitch" lēmuma ietekme uz akciju tirgu nebūs ilgstoša, jo uz daudzu citu valstu fona ASV turpinās būt pievilcīga vieta investīcijām.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien saruka par 0,2% līdz 35 215,89 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kritās par 0,3% līdz 4501,89 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,1% līdz 13 959,72 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 0,4% līdz 7529,16 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 0,8% līdz 15 893,38 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,7% līdz 7260,53 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 2,6% līdz 81,55 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 2,3% līdz 85,14 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien palielinājās par 6% līdz 30,47 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,0940 līdz 1,0952 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kritās no 1,2711 līdz 1,2710 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 143,37 līdz 142,52 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,04 līdz 86,14 pensiem par eiro.