EK emitēs ilgtermiņa obligācijas 50 miljardu apmērā atveseļošanas finansēšanai

Eiropas Komisija līdz 2022. gada jūnijam emitēs ilgtermiņa obligācijas 50 miljardu eiro apmērā atveseļošanas finansēšanai, informē Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēc tam, kad 2021. gada jūnijā tika veiksmīgi sākta aizņemšanās atveseļošanas instrumenta "NextGenerationEU" finansēšanai, un saskaņā ar tās stratēģiju atvērtai un pārredzamai saziņai ar finanšu tirgiem Eiropas Komisija šodien paziņoja par saviem emisijas plāniem, lai segtu finansējuma vajadzības "NextGenerationEU" ietvaros 2022. gada pirmajā pusē.

Plānā ir paredzēts laikposmā no 2022. gada janvāra līdz jūnijam emitēt Eiropas Savienības ilgtermiņa obligācijas 50 miljardu eiro apmērā, ko papildinās Eiropas Savienības īstermiņa parādzīmes. Pamatojoties uz to, Eiropas Komisija arī turpmāk spēs segt visus maksājumus, kas attiecīgajā laikposmā jāveic saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu un visām citām programmām atveseļošanas instrumenta "NextGenerationEU" ietvaros.

Pašreizējā finansēšanas plāna pamatā ir jaunākās prognozes par gaidāmajām "NextGenerationEU" maksājumu vajadzībām. Ņemot vērā to, ka Atveseļošanas un noturības mehānisms, kas veido 90 % no maksājumiem "NextGenerationEU" ietvaros, ir uz darbības rezultātiem balstīts instruments un maksājumi 2022. gadā būs atkarīgi no dalībvalstu atveseļošanas un noturības plānos noteikto starpposma un galīgo mērķrādītāju sasniegšanas, precīzas finansējuma vajadzības un maksājumu termiņi var mainīties. Tirgum tiks laikus un pārredzami paziņots par visām izmaiņām.

Šodien Eiropas Komisija pieņēma arī ikgadējo aizņemšanās lēmumu 2022. gadam. Šajā lēmumā ir iekļautas maksimālās summas, ko Eiropas Komisija ir pilnvarota aizņemties līdz gada beigām.

Par budžetu un administrāciju atbildīgais komisārs Johanness Hāns informē: "2022. gadā Eiropas Komisija turpinās piesaistīt līdzekļus, lai finansētu atveseļošanu un veidotu labāku un noturīgāku nākotni visiem. Ar 50 miljardiem eiro pirmajā pusgadā mēs ceram saglabāt spēcīgu klātbūtni tirgos, tādējādi palīdzot dalībvalstīm ceļā uz atveseļošanu, kā arī atbalstot kapitāla tirgus integrāciju un eiro starptautisko nozīmi."

Emisijas 2022. gadā balstīsies uz atveseļošanas programmas "NextGenerationEU" veiksmīgo sākšanu 2021. gadā. Kopš 2021. gada jūnija Eiropas Komisija, izmantojot Eiropas Savienības ilgtermiņa obligācijas, "NextGenerationEU" ir piesaistījusi 71 miljardu eiro, no kuriem 12 miljardus eiro – ar "NextGenerationEU" pirmo zaļo obligāciju emisiju. Turklāt Eiropas Komisijas rīcībā pašlaik ir ES parādzīmes aptuveni 20 miljardu eiro apmērā, kas vēl nav apmaksātas. Pamatojoties uz to, Eiropas Komisija ir izmaksājusi 54,15 miljardus eiro Eiropas Savienības valstīm kā priekšfinansējumu Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros un vairāk nekā 6 miljardus eiro citām Eiropas Savienības programmām, kas arī saņem "NextGenerationEU" finansējumu. Tas ir ļāvis pilnībā izpildīt visus maksājumu pieprasījumus 2021. gadā.

Komisija 2022. gadā plāno emitēt gan tradicionālās, gan "NextGenerationEU" zaļās obligācijas, izmantojot gan sindicēšanu, gan izsoles. Eiropas Savienības īstermiņa parādzīmes arī turpmāk tiks emitētas, izmantojot tikai izsoles. Pēc veiksmīgas izsoļu programmas ieviešanas septembrī Eiropas Komisija turpinās pilnveidot izsoļu kā emisijas formāta izmantošanu. Precīza attiecība starp izsolēm un sindicēšanu būs atkarīga no tirgus apstākļiem un Eiropas Komisijas precīzām finansējuma vajadzībām.

Eiropas Komisija arī turpmāk darbosies tirgū saistībā ar citām finansēšanas programmām (Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismu, SURE un makrofinansiālo palīdzību), kuru aplēstais finansējuma apjoms laikposmā no 2022. gada janvāra līdz jūnijam ir aptuveni 5,5 miljardi eiro.

Eiropas Komisija savus emisijas plānus otrajam pusgadam paziņos 2022. gada jūnijā.

"NextGenerationEU" ir pagaidu atveseļošanas instruments aptuveni 800 miljardu eiro apmērā faktiskajās cenās, kura mērķis ir atbalstīt Eiropas atveseļošanu no koronavīrusa pandēmijas un palīdzēt veidot zaļāku, digitālāku un noturīgāku Eiropu.

"NextGenerationEU" finansēšanai Eiropas Komisija Eiropas Savienības vārdā laikposmā līdz 2026. gada beigām kapitāla tirgos piesaistīs līdz pat aptuveni 800 miljardiem eiro.