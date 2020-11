Eļļas ražotājs 'Iecavnieks & Co' piesaista 500 000 eiro finansējumu

AS "Industra Bank" izsniegusi 500 000 eiro kredītu vienam no lielākajiem nerafinētās rapšu eļļas ražotājiem Baltijā SIA "Iecavnieks & Co", liecina kredītiestādes sniegtā informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kredītu paredzēts izmantot apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, kas uzņēmumam ļaus kāpināt darbības jaudu.

"Bankas finansējums mums ļaus pilnvērtīgāk izmantot tirgus iespējas. "Iecavnieks & Co" ilgtermiņa darbības gaitā ir iekarojis spēcīgas pozīcijas Baltijas reģiona eļļas un lopbarības tirgū, bet papildu finansējums mums dos iespēju darīt vairāk. Šis ir darījums mūsu izaugsmei un apliecinājums Latvijas ražojošo uzņēmumu spējai attīstīties augstas konkurences apstākļos," komentē "Iecavnieks & Co" valdes priekšsēdētājs Dainis Lagzdiņš.

"Iecavnieks & Co" ir daudznozaru uzņēmums un viens no lielākajiem nerafinētās rapšu eļļas ražotājiem Baltijā. Uzņēmuma pamatnozares ir lauksaimniecība, graudu pirmapstrāde un uzglabāšana, kā arī eļļas augu sēklu pārstrāde.

Uzņēmums apsaimnieko 525 ha lauksaimniecības zemes, kur tiek audzēti eļļas rapši, kvieši un lauka pupas.

Saražoto produkciju "Iecavnieks & Co" pārdod gan vietējā tirgū, gan eksportē uz citām valstīm Baltijā un citviet Eiropā.

AS "Industra Bank" ir 1994. gadā dibināta Latvijas kredītiestāde. Lai atspoguļotu bankas darbības stratēģijas maiņu, 2020. gada janvārī banka mainīja nosaukumu no "Meridian Trade Bank" uz "Industra".