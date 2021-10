'Enefit Green' IPO parakstīto akciju apjoms četrkārt pārsniedz sākotnējo piedāvājumu

Atjaunojamās enerģijas uzņēmuma "Enefit Green" akciju sākotnējā publiskajā piedāvājumā (IPO) piedalījušies 60 335 privātie investori, tādējādi daudzkārt pārsniedzot sākotnējā piedāvājumā iekļauto akciju skaitu.

Kopējais parakstīto akciju apjoms bijis četras reizes lielāks nekā to bāzes piedāvājums. Lai apmierinātu pieprasījumu, IPO apjoms palielināts no 115 miljoniem līdz 175 miljoniem eiro.

Parakstīšanās periodā akcijas cenu diapazons bija 2,45 līdz 3,15 eiro, tomēr, izvērtējot piedāvājumu sadalījumu, galīgā cena tika noteikta 2,90 eiro apmērā, kas to ierindo cenu diapazona augšpusē. Cena ir noteikta vienāda visiem investoriem.

55% no piedāvātajām akcijām tika piešķirtas privātajiem investoriem, bet pārējie 45% – institucionālajiem investoriem. Visiem privātajiem investoriem tika piešķirti 100% no to parakstītā akciju apjoma līdz 1000 akcijām un 5,5% no parakstītajām akcijām, kas pārsniedza šo apjomu. Kompānijas "Eesti Energia" un tās grupas uzņēmumu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā uzraudzības padomei un valdes locekļiem, kā arī darbiniekiem tika piešķirti 100% no parakstītā akciju apjoma līdz 2000 akcijām un 5,5% no parakstītajām akcijām, kas pārsniedza šo apjomu. Uz akcijām parakstījās vairāk nekā 60 000 privāto investoru, no kuriem vairāk nekā 80% saņēma pieprasīto akciju apjomu pilnā apmērā.

Paredzams, ka investoriem piešķirtās akcijas to vērtspapīru kontos nonāks 20. oktobrī. Savukārt pirmā diena, kad sāksies tirdzniecība ar "Enefit Green" akcijām "Nasdaq Tallinn" biržas galvenajā sarakstā, varētu būt 2021. gada 21. oktobris.

"Enefit Green" uzraudzības padomes priekšsēdētājs Hando Suters (Hando Sutter) norāda: "900 mūsu pašu darbinieki parakstījās uz akcijām, kas nozīmē, ka šajā piedāvājumā iesaistījās gandrīz katrs ceturtais kompānijas darbinieks."

Saskaņā ar "Enefit Green" valdes priekšsēdētāja Āvo Kērmass (Aavo Kärmas) teikto, izmantojot akciju piedāvājuma piesaistītos līdzekļus, tiks īstenota uzņēmuma izaugsmes stratēģija un līdz 2025. gadam palielināta atjaunojamās enerģijas ražošanas jauda 2,3 ​​reizes, salīdzinot ar šodienu.

Mīkels Torims (Mihkel Torim), "Swedbank" ieguldījumu pakalpojumu vadītājs Baltijā un Somijā un viens no piedāvājuma organizatoriem, pauž: "Ar vairāk nekā 60 000 parakstīto investoru "Enefit Green" IPO ir Baltijā lielākais IPO līdz šim ar visu laiku lielāko abonentu skaitu. Ievērojamā interese par piedāvājumu mazumtirdzniecībā liecina par vietējās investoru kopienas attīstību pēdējos gados. Liela interese bija arī institucionālo investoru vidū ar Baltijas pensiju fondiem, kā arī reģionālajiem un starptautiskajiem ieguldījumu fondiem, tostarp ERAB, kas piedalās piedāvājumā."

Akciju piedāvājumu organizē "Swedbank", "Nordea" un "Citigroup". Piedāvājuma privātajiem investoriem galvenais organizators ir "Swedbank", bet pārdošanas pārstāvis – "LHV Bank".

"Enefit Green" ir Igaunijas energokompānijas "Eesti Energia" atjaunīgās enerģijas uzņēmums, kas ražo elektroenerģiju 22 vēja parkos četrās valstīs – Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā, kā arī 38 saules paneļu parkos, četrās koģenerācijas stacijās un hidroelektrostacijā. "Enefit Green" 2020. gadā kopumā saražoja 1,35 teravatstundas (TWh) elektroenerģijas.