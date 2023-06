ES sastapusies ar šķēršļiem 200 miljardu eiro vērto Krievijas aktīvu izmantošanā

Eiropas Savienība secinājusi, ka tā nevar likumīgi konfiscēt tieši iesaldētos Krievijas aktīvus, un tā vietā koncentrējas uz šo aktīvu īslaicīgu izmantošanu, liecina "Bloomberg" rīcībā nonācis dokuments.

Saskaņā ar Beļģijas valdības datiem sankciju rezultātā norēķinu gigantā "Euroclear" ir iesaldēti Krievijas aktīvi 196,6 miljardu eiro apmērā, no kuriem 180 miljardi eiro ir Krievijas centrālās bankas aktīvi. Aktīvi ģenerē ienākumus no kuponiem, vērtspapīriem un parādzīmēm. Vairāk nekā puse aktīvu ir skaidrā naudā un noguldījumos, bet "ievērojama daļa" no pārējās daļas ir vērtspapīros, kas tiks pārveidoti naudā, kad beigsies termiņš nākamajos divos līdz trīs gados.

"Euroclear" šo naudu reinvestē, un tieši no reinvestīcijām gūto peļņu ES amatpersonas ir ieinteresētas novirzīt uz Ukrainu, raksta "Financial Times".

"Bloomberg" nesen rīcībā nonākušajā ziņojumā teikts, ka ES izvērtē divas iespējas, kā izmantot iesaldētos Krievijas centrālās bankas aktīvus un novirzīt tos Ukrainai. Aktīvi "Euroclear" pirmajā ceturksnī ģenerējuši vēl papildu gandrīz 750 miljonus eiro.

"Nav pilnīgi skaidrs, kam pieder šie ienākumi no ieguldīšanas," "Financial Times" sacījis kāds diskusijām tuvu stāvošs cilvēks. Šo ienākumu izmantošana Ukrainas labā pagaidām ir "tumša bilde," sacījusi šī persona, "bet mēs uzskatām, ka to varētu izdarīt".

Cita persona norādījusi, ka "finanšu institūcijas nezina, ko darīt ar šo naudu, un ka iespēja novirzīt peļņu Ukrainas atbalstam šķiet daudzsološa". Vienlaikus vairāki cilvēki brīdinājuši, ka joprojām ir jāpārskata juridiskās sekas, un šādai rīcībai, visticamāk, būs vajadzīgs plašāks starptautisks atbalsts, jo tas varētu ietekmēt finanšu tirgus.

"Bloomberg" dokumentā identificēti būtiski juridiski šķēršļi vienai no divām iespējām, ko bloks pēta: īslaicīgi izmantot Krievijas centrālās bankas likvīdos aktīvus, citiem vārdiem sakot, ieguldīt līdzekļus un novirzīt ieņēmumus Ukrainai.

Tādējādi grupa dod priekšroku otrai iespējai: tā sauktajam neparedzētajiem ienākumiem. Uzņēmumiem ar Krievijas kapitāla daļu, kas gūst lielu peļņu no līdzekļu ieguldīšanas, var tikt prasīts pārskaitīt ievērojamu summu uz ES. Tas varētu samazināt juridisko risku blokam, jo ES tos nepārvaldītu, skaidro "Bloomberg".

ES amatpersonas norāda, ka šis modelis neietekmētu finanšu stabilitāti, saglabātu iesaistīto uzņēmumu darbības modeļus un būtu godīgs nodokļu ziņā. "Tas neietekmēs aktīvu juridisko situāciju," viņi piebilda.

Paredzams, ka ES bloka līderi nākamnedēļ tiksies Briselē, lai saņemtu mandātu strādāt pie šī virziena.

Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena trešdien uzrunā Ukrainas atveseļošanas konferencē Londonā sacīja, ka bloks nāks klajā ar priekšlikumu par šo īpašumu izmantošanu pirms vasaras pārtraukuma jūlija vidū.

ES darba grupa, kas atbild par bloka sankciju ietvaros iesaldēto Krievijas rezervju izmantošanu, ir apspriedusi, kā vākt informāciju un izvērtēt iespējas saskaņā ar ES un starptautiskajiem tiesību aktiem. Tās locekļi neredz "nekādu ticamu juridisku iespēju, kas ļautu konfiscēt iesaldētus vai imobilizētus aktīvus, pamatojoties tikai uz to, ka uz šiem aktīviem attiecas ES ierobežojošie pasākumi," viņi uzsvēruši. Tā vietā tā vairāk akcentu liek uz negaidītās peļņas no investīcijām novirzīšanai uz Ukrainu.

ES amatpersonas apsvēruši arī iespēju aktīvi pārvaldīt līdzekļus, lai gūtu peļņu, ko varētu izmantot Ukrainas atbalstam. Taču šajā gadījumā jāņem vērā īpašuma tiesības, un pastāv negatīvas peļņas risks, ko nevar pilnībā novērst, teikts dokumentā.

Kopumā dokumentā ir aprakstīta steidzama nepieciešamība turpināt darbu un uzņemties starptautisku vadību šajā jautājumā, ņemot vērā, ka lielākā daļa centrālo banku aktīvu atrodas ES. Paredzams, ka bloka līderi nākamnedēļ izvērtēs līdz šim paveikto darbu un lūgs amatpersonām atļauju turpināt darbu, teikts "Bloomberg" rīcībā esošajā dokumentā.

Vairākas lielākās starptautiskās bankas paudušas bažas, ka Krievijas aktīvu atsavināšana var likt Maskavai atriebties pret to atlikušajām struktūrām šajā valstī, "Bloomberg" skaidrojušas anonīmas personas. "Krievija varētu apgrūtināt dzīvi ārvalstu bankām un vērsties pret to vietējiem darbiniekiem," sacījis vienas bankas vadītājs. Otrs izpilddirektors uzsvēris, ka viņa banka tieši nelobē, bet principā iebilst pret ES veikto konfiskāciju.