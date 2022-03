Finanšu tirgi vēl aizvien nav aptvēruši, kas patiesībā notiek enerģētikas nozarē, saka "BlueOrange" bankas klientu aktīvu pārvaldnieks Pauls Miklaševičs, skaidrojot, ka investoru kapitāls vēl aizvien plūst pārvērtētiem tehnoloģiju uzņēmumiem, nevis enerģētikas nozarei, kas būs vajadzīga, lai spētu atteikties no Krievijas resursiem, kā arī sasniegtu zaļā kursa mērķus.



Kā karš ietekmēja jūsu darbu un nozari?

Es uzskatu, ka tas, kas notiek Ukrainā, ir terorakts. Un tās sekas, kas ir radušās un vēl turpināsies, ir milzīgas.

Mēs dzīvojam pasaulē, kurā mēs runājam, piespiežot vienu pogu datorā. Esam pieraduši piespiest pogu un saņemt burgeru pie mūsu durvīm. Tā rezultātā mēs esam attālinājušies no tā, kas veido mūsu ekonomiku un kas veido tās svarīgākās sastāvdaļas. Elementārākā līmenī civilizācijas progress ir balstīts uz enerģētiku. Sabiedrība ir balstīta uz to, ka tas, ko mēs "kurinām", nes lielāku rezultātu nekā tas, cik maksā to kurināmo iegūt. Mēs joprojām esam atkarīgi no naftas, cerams, ka sasniegsim to zaļo kursu, bet pagaidām šo sapni mēs neesam sasnieguši. Būtiskākais ir tas, ka, lai izveidotu šo jauno infrastruktūru, mums vajadzēs daudz enerģijas.

Jau pirms Putina iebrukuma Ukrainā mums pietrūka enerģijas resursu, pietrūka rezervju, ko lietot ikdienā. Putins domāja, ka šī ir tā maģiskā kārts. Es domāju, ka viņš vēl aizvien ir pārsteigts par to, kas notika. Domāju, ka pat Rietumu politiķi nespēja līdz galam noticēt tam, ka mēs atteiksimies no Krievijas enerģijas. Tomēr, ņemot vērā, kas notiek Ukrainā, tas ir tikai loģiski. Līdz ar to te ir daudz neskaidrību. Tirgi vēl pat nav sākuši domāt par to, par ko tiem vajadzētu domāt.