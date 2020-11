'Eurostat': Latvijas iedzīvotāji pērn saņēmuši par 302 miljoniem eiro vairāk nekā pārskaitījuši uz ārzemēm

Latvijas iedzīvotāji 2019.gadā no ārvalstīs dzīvojošām personām personīgos pārskaitījumos saņēma par 302 miljoniem eiro vairāk nekā pārskaitīja citās valstīs dzīvojošajiem, liecina Eiropas Savienības (ES) statistikas departamenta "Eurostat" ceturtdien publicētie dati.

"Eurostat" dati rāda, ka 2019.gadā Latvijas iedzīvotāji no citu valstu iedzīvotājiem personīgos maksājumos saņēma 435 miljonus eiro, tostarp 198 miljoni eiro tika saņemti no citās ES valstīs dzīvojošajiem, bet 238 miljoni eiro saņemti no ārpus bloka esošo valstu iedzīvotājiem.

Savukārt no Latvijas citu valstu iedzīvotājiem tika pārskaitīti 133 miljoni eiro, tostarp 52 miljoni eiro citās ES dalībvalstīs dzīvojošajiem un 81 miljons eiro ārpus bloka dzīvojošajiem.

"Eurostat" apkopotie dati rāda, ka vislielākā starpība starp pārskaitījumiem, kurus valsts iedzīvotāji saņēmuši no ārvalstīs dzīvojošajiem, un tiem, kas veikti uz citām valstīm, 2019.gadā bijusi Rumānijā (+3,4 miljardi eiro), kam sekoja Portugāle (+3,2 miljardi eiro) (Portugāles dati attiecas tikai uz strādājošo pārskaitījumiem), kam Polija (+2,5 miljardi eiro), Horvātija (+1,5 miljardi eiro), Bulgārija (1,2 miljardi eiro) un Lietuva (+699 miljoni eiro). Igaunijā šis pārsvars veidoja 63 miljonus eiro.

Lietuvas iedzīvotāji no citām valstīm 2019.gadā saņēma 1,113 miljardus eiro, tostarp 299 miljoni tika saņemti no ES dalībvalstīm, bet 814 miljoni - no citām valstīm. Savukārt uz citām valstīm Lietuvas iedzīvotāji pārskaitīja 415 miljonus eiro, no kuriem 62 miljoni eiro nonāca citās ES valstīs, bet 353 miljoni eiro - ārpus bloka.

Igaunijas iedzīvotāji no citām valstīm ir saņēmuši 126 miljonus eiro, no kuriem 78 miljoni eiro tika saņemti no pārējām 27 bloka zemēm, bet 47 miljoni - no valstīm ārpus bloka. Igaunijas iedzīvotāji 2019.gadā uz citām valstīm pārskaitīja 63 miljonus eiro, no kuriem 34 miljonus saņēma citu ES dalībvalstu iedzīvotāji, bet 28 miljonus - ārpus bloka robežām dzīvojošie.

Tikmēr vislielākais pārskaitīto līdzekļu pārsvars pār saņemtajiem līdzekļiem reģistrēts Francijā (-11 miljardi eiro). Otrs lielākais tas bija Vācijā (-5,4 miljardi eiro), kam sekoja Itālija (-4,7 miljardi eiro).

Kopumā ES dalībvalstu iedzīvotāji uz valstīm ārpus bloka 2019.gadā kā personīgus pārskaitījumus nosūtīja 51,348 miljardus eiro, bet no citām valstīm saņēma 28,112 miljardus eiro, kas nozīmē, ka starpība starp saņemtajiem un nosūtītajiem līdzekļiem bija negatīva (-23,2 miljardi eiro).

Statistikas izpratnē ar "personīgiem pārskaitījumiem" tiek saprasti visi kārtējie maksājumi naudā vai natūrā, ko veic vai saņem vienā valstī dzīvojoša mājsaimniecība citai vai no citas mājsaimniecības, kas atrodas citā valstī.

Dati nav pieejami par Dāniju, Spāniju un Īriju, jo tie ir konfidenciāli, bet Portugāles dati attiecas tikai uz strādājošo pārskaitījumiem.