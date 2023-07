Finanšu investori labprāt investē Āzijā, bet Ķīna vilina arvien mazāk

Pirmo reizi kopš 2017. gada investīcijas citos Āzijas valstu finanšu tirgos ir apsteigušas ieguldījumus Ķīnā, liecina globālās investīciju bankas "Goldman Sachs" jaunākie dati.

Pirmo reizi sešos gados Āzijas lielākās valsts akcijās ieplūst mazāk naudas kā citos kaimiņos esošajos jaunattīstības tirgos. "The Financial Times" raksta, ka investoru optimisms par Ķīnas ekonomiku dilst.

"Goldman Sachs" apkopotie dati liecina, ka pēdējo 12 mēnešu laikā ārvalstu investīcijas Āzijas finanšu tirgos, izņemot Ķīnu, pārsniedza 41 miljardu ASV dolāru, tikmēr Ķīnā ieplūduši apmēram 33 miljardi dolāru.

Šīs pārmaiņas atspoguļo vilšanos cerībās par Ķīnas straujo uzrāvienu pēc Covid-19 ierobežojumu atcelšanas un izceļ to, kā citās reģiona valstīs gūst labumu no piegāžu ķēdes pārstrukturēšanas un lielā pusvadītāju pieprasījuma no ASV.

Sunils Kouls, "Goldman Sachs Asia-Pacific" akciju stratēģis, komentējot jaunākos datus, norāda uz lēno Ķīnas atveseļošanos, spēcīgo izaugsmi citās reģiona valstīs un pieaugošām cerībām, ka ASV šogad varēs izvairīties no recesijas.

Investoru noskaņojuma pasliktināšanās attiecībā uz Ķīnu atspoguļojās arī "Bank of America" jaunākajā Āzijas fondu pārvaldītāju aptaujā, kas parādīja, ka ap 260 respondentu ar vairāk nekā 650 miljardu dolāru aktīviem pārvaldīšanā bija samazinājuši savu Ķīnas ekspozīciju.