Finanšu nozares asociācijas padomi turpinās vadīt Ieva Tetere

Finanšu nozares asociācijas padomes priekšsēdētājas amatā uz nākamā viena gada termiņu pārvēlēta AS "SEB banka" valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere.

Asociācijas Padome strādā sešu locekļu sastāvā – AS "Swedbank" valdes priekšsēdētājs Lauris Mencis, "Luminor Bank" AS Latvijas filiāles vadītāja Kerli Vares, AS "Citadele banka" valdes loceklis Valters Ābele, "BluOr Bank AS" valdes un izpildkomitejas priekšsēdētājs, galvenais izpilddirektors Dmitrijs Latiševs, valsts attīstības finanšu institūcijas "Altum" valdes locekle Inese Zīle, kā arī asociācijas padomes priekšsēdētāja Ieva Tetere.

"Finanšu sektors lielā mērā ir uzskatāms par visas Latvijas tautsaimniecības mugurkaulu, jo tas nodrošina finansējumu gan uzņēmumu attīstībai, gan arī palīdz uzlabot iedzīvotāju labklājību. Tāpēc būtiski ir nodrošināt ne tikai finanšu sektora stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību, bet arī veicināt sabiedrības informētību un izglītotību par savu personīgo finanšu pārvaldību. Tas sevī ietver spēju ne tikai pasargāt sevi no finanšu krāpniecības, bet arī zināšanas par iespējām ļaut saviem brīvajiem līdzekļiem pelnīt. Tādēļ arī turpmāk asociācijas padomes priekšsēdētājas amatā iestāšos par finanšu pratības stiprināšanu Latvijas sabiedrībā. Būtisks uzsvars turpmākajos gados būs arī ilgtspējas tēmas skaidrošanai, bankām turpinot būt vienam no galvenajiem virzītājspēkiem zaļās transformācijas veicināšanā," uzsver Tetere.

Asociācijas mērķis ir sadarbībā ar valsts, nevalstiskā sektora un citu nozaru partneriem mērķtiecīgi uzlabot uzņēmējdarbības un finanšu pakalpojumu vidi Latvijā, kā arī veicināt Latvijas finanšu nozares starptautisko reputāciju un konkurētspēju. Asociācijas padomes galvenie uzdevumi ir noteikt organizācijas stratēģiskos darbības virzienus un veidot tās nostāju un apstiprināt pozīcijas stratēģiski būtiskos jautājumos.

Šobrīd asociācija apvieno 32 biedrus un asociētos biedrus, veidojot finanšu, tehnoloģiju un saistīto nozaru sadarbības platformu un interešu pārstāvniecību Latvijā, Baltijā un Eiropā. Asociācija pārstāv arī biedru intereses Latvijas Darba devēju konfederācijā, Eiropas Banku federācijā un Eiropas Līzinga uzņēmumu asociāciju federācijā "Leaseurope".