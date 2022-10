Finanšu tirgos pozitīvs noskaņojums: akciju cenas ASV un Eiropas biržās kāpj

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās otrdien pieauga, bet ASV dolāra vērtība kritās cerībā uz mērenāku ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) politiku. Britu mārciņas vērtība pieauga pēc tam, kad bijušais Lielbritānijas finanšu ministrs Riši Sunaks kļuva par šīs valsts premjerministru.

Akciju cenas Volstrītā kāpa trešo tirdzniecības sesiju pēc kārtas, ko sekmēja ASV Finanšu ministrijas obligāciju ienesīguma kritums pēc patērētāju pārliecības datu publicēšanas, kuri vedina domāt par ASV ekonomikas izaugsmes palēnināšanos.

ASV uzņēmumu peļņa līdz šim ir bijusi negaidīti laba, tostarp uzņēmumu "Coca-Cola" un "General Motors" peļņa.

Britu mārciņas vērtība pieauga pēc jaunā britu premjera Sunaka solījuma panākt ekonomikas stabilitāti.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien pieauga par 1,1% līdz 31 836,74 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,6% līdz 3859,11 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 2,3% līdz 11 199,12 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien nemainījās un bija 7013,48 punkti, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,9% līdz 13 052,96 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 1,9% līdz 6250,55 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 0,9% līdz 85,32 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,3% līdz 93,52 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 0,9874 līdz 0,9971 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,1278 līdz 1,1478 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 148,91 līdz 147,92 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 87,55 līdz 86,85 pensiem par eiro.