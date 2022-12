Finanšu treneris: Cik liela pensija būs un cik lielai pensijai jābūt?

"Visu dzīvi mēs strādājam, pelnam naudu, maksājam nodokļus un mūža nogalē mums pienākas pensija. Bet kā zināt, cik liela pensija mums varētu būt?" retoriski vaicā uzņēmējs un personīgo finanšu treneris Valters Vestmanis, skaidrojot kā saprast kāda pensija vecumdienās katru sagaida.

Kā iepriekš stāstīts, pensija veidojas no trīs līmeņu iemaksām. "Pirmajā pensiju līmenī šobrīd nonāk 14% no mūsu algas, otrajā pensiju līmenī - 6%. Kopā tas sastāda piekto daļu no mūsu algas, tāpēc ir svarīgi zināt, kas ar to notiek," iepriekš sacījis Vestmanis, skaidrojot, ka ar internetā pieejmā kalkulatora palīdzību varam pamodelēt kādām būtu jābūt iemaksām otrajā un trešajā līmenī, lai nodrošinātu sev labas vecumdienas.

Eksperts stāsta kā "manapensija.lv" var aprēķināt savas pensijas prognozi.

"Realitāte ir tāda, ka šobrīd ir pāri 50, tad tas rāda priekšstatu kādu pensiju var sagaidīt," saka Vestmanis, skaidrojot, ka, ja es gados jaunāks, rīks ir drīzāk veids kā modelēt scenārijus. "Mēģināt saprast, kas jāsāk darīt, lai nodrošinātu tādas vecumdienas kā vēlētos," saka eksperts.

Viņš skaidro, ka tas ļauj saprast kāda varētu būt dzīve vecumdienās.

