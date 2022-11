Finanšu treneris: Kā strādāt attālināti no Taizemes džungļiem?

"Mēs ar sievu nolēmām pārziemot Taizemē," saka personīgo finanšu treneris Valters Vestmanis, piedāvājot ieskatu tajā, kā ir strādāt no tropiem un cik izmaksā dzīvot ārpus Latvijas.

Ņemot vērā straujo inflāciju un izmaksu nastu, Latvijā aizvien biežāk izskan minējumi, ka lētāk un ērtāk būtu uz ziemas periodu, kad, kā liecina prognozes, komunālo maksājumu cenas būs ārkārtīgi augstas, doties uz kādu no siltajām zemām un strādāt attālināti, ja darbs un dzīve atļauj.

Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc ir vērts domāt par savu finanšu neatkarību - iespēja izvēlēties savu darba ritmu un vidi. Par to kā uz to tiekties, var skatīties sadaļā "Neatkarīgais investors".

"Mēs ar sievu esam pārvākušies uz Puketu, kas ir pussala Taizemē. Mēs šeit pavadīsim sešas nedēļas. Un tas ir nevis atpūtas brauciens, bet tā saucamais "workation" – centīsimies pārnest savu ikdienu Latvijā, dzīvojot šeit, Taizemē," saka finanšu treneris Vestmanis.

Par izdevumiem ēdot, viņš stāsta, ka kopumā ēst vietējo kafejnīcās un restorānos ir lētāk nekā gatavot mājās. Vienlaikus gan jāuzmanās no tūristiem paredzētajām vietām, kur cenas ir paredzētas Rietumniekiem.

"Pirmā lieta, ko es gribēju maksimāli ātri nokārtot, bija atrast sev darba stūrīti," viņš saka, ka rutīna palīdz strādāt produktīvāk. Tāpēc ir nolēmis strādāt no dzīvokļa.

