FKTK apstiprina AS 'DelfinGroup' akciju prospektu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 21. septembrī apstiprinājusi AS "DelfinGroup" akciju prospektu publiskā piedāvājuma izteikšanai un to iekļaušanai Baltijas Oficiālajā sarakstā. AS "DelfinGroup" prospekta ietvaros ir tiesīga izteikt līdz 8 395 000 akciju publisko piedāvājumu.

Turpmāk AS "DelfinGroup" var piedāvāt akcijas ieguldītājiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī iekļaut akcijas Baltijas Oficiālajā sarakstā.

Akciju prospekts ir dokuments, kurā ir atklāta informācija par akciju emitentu un pašu akciju. Šī dokumenta mērķis ir nodrošināt informāciju ieguldītājiem, lai tie varētu pieņemt lēmumu par akciju iegādi. Prospektu saturu nosaka Prospektu regula Nr. 2017/1129.

AS "DelfinGroup" akciju prospekts publicēts FKTK tīmekļa vietnē.

“Esam gandarīti, ka AS DelfinGroup pēc 4 gadu pārtraukuma būs pirmais uzņēmums, kurš veiks IPO Nasdaq Riga. Atzinīgi ir novērtēta gan mūsu uzņēmuma gatavība, gan akciju emisijas prospekta kvalitāte un atbilstība normatīvajiem aktiem, lai AS "DelfinGroup" jau 28. septembrī startētu ar publisko akciju piedāvājumu biržā "Nasdaq Riga". AS "DelfinGroup" mērķis uzreiz pēc IPO ir uzsākt akciju kotāciju biržas Nasdaq Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā, kurā šobrīd ir tiek kotēti 32 Baltijas uzņēmumi, tostarp tikai trīs no Latvijas,” uzsvēra AS "DelfinGroup" valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš.

IPO rezultātā AS "DelfinGroup" plāno piesaistīt jaunu kapitālu līdz 12,76 miljonu eiro apjomā. Viss piesaistītais kapitāls tiks izmantots uzņēmuma tālākai izaugsmei, kā arī lai samazinātu uzņēmuma finansējuma izmaksas, skaidro uzņēmumā. IPO procesā neviens no pašreizējiem AS "DelfinGroup" akcionāriem savas akcijas nepārdošot.

AS "DelfinGroup" IPO procesa finanšu konsultanti ir LHV banka un zvērinātu advokātu birojs "Eversheds Sutherland Bitāns".

AS "DelfinGroup" ilgtermiņa finanšu mērķi paredz, ka līdz 2024. gada beigām uzņēmums dubultos konsolidēto neto kredītportfeli un tas pārsniegs 70 miljonus eiro. Pakāpeniski kāpinot rentabilitāti, uzņēmums 2024. gadā plāno sasniegt 17,6 miljonu eiro EBITDA, kā arī 12,9 miljonu eiro peļņu pirms nodokļiem.

Uzņēmuma pamatkapitālu pašlaik veido 40 miljoni akciju ar nominālvērtību 0,1 eiro par akciju.

Plašāk par AS "DelfinGroup" IPO procesu uzņēmums informēs virtuālajā konferencē 28. septembrī pulksten 11.

"DelfinGroup" apgrozījums 2021. gada pirmajos trīs mēnešos sasniedza sešus miljonus eiro, neto peļņa bija 0,8 miljoni eiro, bet kredītportfelis – 32 miljonus eiro. EBITDA palielinājās par 21%, pieaugot līdz 2,5 miljoniem eiro, bet peļņa pirms nodokļiem sasniedza 1,1 miljonus eiro, kas ir kāpums par 6% salīdzinot ar 2020. gada pirmo ceturksni.

AS "DefinGroup" šī gada martā paziņoja par plāniem 2021. gada otrajā pusē veikt akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) "Nasdaq Riga biržā".

AS "DelfinGroup" ir licencēts finanšu nozares koncerns, kas dibināts 2009. gadā un pārstāv zīmolus "Banknote", "VIZIA" un "Rīgas pilsētas lombards". Uzņēmumā ir vairāk nekā 250 darbinieki 93 filiālēs 38 Latvijas pilsētās. "DelfinGroup" ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija dalībniece. Uzņēmuma pamatpakalpojumi ir lietotu preču tirdzniecība filiālēs un internetā, lombarda aizdevums, patēriņa aizdevums, kā arī senioru aizdevums, kura nosacījumi ir īpaši pielāgoti senioriem. "DelfinGroup" obligācijas ir kotētas "Nasdaq Riga First North" obligāciju sarakstā. 2020. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 23,7 miljoni eiro, kredītportfelis sasniedza 34,7 miljonus eiro, EBITDA pieauga līdz 9,3 miljoniem eiro un peļņa pirms nodokļiem sasniedza 4,6 miljonus eiro. "DelfinGroup" 2020. gada aprēķinātie nodokļi bija 3,42 miljoni eiro.

Jau rakstījām, ka Latvijas finanšu uzņēmuma AS "DelfinGroup" akcionāra SIA "L24 finance" īpašnieku struktūrā šā gada aprīļa beigās notikušas izmaiņas, kuras šobrīd tiek reģistrētas Uzņēmumu reģistrā. Par SIA "L24 finance" īpašnieku netieši ir kļuvis Kesenfeldu ģimenes uzņēmums SIA "ALI Investments", liecina uzņēmuma paziņojums "Nasdaq Rīga" biržā.