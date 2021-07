FKTK apstiprina jaunas prasības kredītriska pārvaldīšanas jomā

Lai uzlabotu kreditēšanas kvalitāti un kredītu pārraudzību banku sektorā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) apstiprinājusi grozījumus "Kredītriska pārvaldīšanas normatīvajos noteikumos", informē FKTK.

Noteikumu grozījumu pamatā ir Eiropas Banku iestādes izstrādātās "Pamatnostādnes par aizdevumu iniciēšanu un uzraudzību" (Guidelines on loan origination and monitoring), kuru mērķis ir uzlabot kreditēšanas un kredītu pārraudzības procesus banku sektorā, tādējādi ilgtermiņā samazinot problemātisku kredītu apmēru un iespējamos zaudējumus no šādiem kredītiem, kā arī atbilstoši uzlabotu banku pelnītspēju un stiprinātu finanšu stabilitāti.

Grozījumi papildina FKTK iepriekš noteiktās prasības kredītu piešķiršanas un pārraudzības procesos, lai nodrošinātu pārdomātu kredītspējas izvērtējumu, veicinātu objektīvu lēmumu pieņemšanu par kredīta piešķiršanu, kā arī sekmētu piesardzīgu nodrošinājuma novērtēšanu un pārraudzību visā kredīta dzīves cikla laikā. Noteikumu grozījumi paredz arī jaunas prasības, kas saistītas ar vides, sociālo un pārvaldības (ESG) faktoru iestrādāšanu banku kredītriska pārvaldīšanas procesos, tostarp stratēģiskajā plānošanā, kreditēšanas praksē un nodrošinājuma novērtēšanā.

Papildus noteikumu grozījumi paredz, ka citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, kuras ir tiesīgas sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā (ar filiāles starpniecību vai bez tās), turpmāk piemēros nacionālās prasības uz aizņēmējiem vērstu instrumentu piemērošanai fizisku personu kredītspējas vērtēšanā.

Grozījumi stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī.