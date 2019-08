FKTK aptur 'PNB Banka' darbību

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), ievērojot Eiropas Centrālās bankas (ECB) un Eiropas Vienotā noregulējuma valde (SRB) lēmumus, apturējusi finanšu pakalpojumu sniegšanu AS "PNB Banka" un pieņēmusi lēmumu par noguldījumu nepieejamību, portāls "Delfi" uzzināja FKTK.

ECB kā AS "PNB Banka" tiešais uzraugs ceturtdien, 15. augustā, lēmusi atzīt to par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās. Savukārt SRB ir pieņēmusi lēmumu neveikt AS "PNB Banka" noregulējumu, kas nozīmē neveikt pasākumus, lai bankas darbību stabilizētu. Līdz ar to FKTK padome ārkārtas sēdē ir pieņēmusi lēmumu apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu AS "PNB Banka" un lēmusi par noguldījumu nepieejamību.

FKTK lēmums paredz, ka 15. augusta pulksten 21 bankai pilnībā jāpārtrauc finanšu pakalpojumu sniegšana, ieskaitot klientu maksājumu izpildi. Šāds lēmums pieņemts, lai nepieļautu bankas līdzekļu aizplūšanu. Tas nozīmē, ka no šī brīža AS "PNB Banka" karšu, internetbankas maksājumu un bankomātu darbība ir apturēta.

Kā norādījusi FKTK priekšsēdētāja Kristīne Černaja-Mežmale, padome apzinās, ka tā ir negaidīta ziņa bankas klientiem. Viņa apliecina, ka FKTK darīs visu iespējamo, lai izveidotu ērtāko un efektīvāko risinājumu, un pēc iespējas ātrāk klientiem sāktu garantētās atlīdzības izmaksu – līdz 100 000 eiro katram. "Jau tuvākajās dienās, kā rāda pirmie aprēķini – 99,2 % noguldītāju varēs sākt saņemt visu savu uzkrāto naudu bankā, ko pilnībā segs no Noguldījumu garantiju fonda līdzekļiem," paudusi FKTK priekšsēdētāja.

Par garantēto atlīdzību izmaksu veidu un kārtību FKTK lems jau tuvākajās dienās.

Garantēto atlīdzību izmaksa jāuzsāk ne vēlāk kā 8. darba dienā pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanas. Noguldījumu garantiju sistēma paredz katram AS "PNB Banka" klientam noguldījumu izmaksu garantētās atlīdzības veidā līdz 100 000 eiro.

Garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro apmērā tiek izmaksāta gan fiziskām, gan juridiskām personām par visu veidu noguldījumiem jebkurā valūtā. Garantētā atlīdzība attiecas uz bankas klientu līdzekļiem, uz noguldījumu procentiem, kas uzkrāti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai, uz atlikumiem norēķinu kontos vai algas kontos un uz līdzekļiem krājkontos.

Ziņots, ka iepriekšējais AS "PNB banka" valdes priekšsēdētājs Olivers Ronalds Bramvels 30. jūlijā atstāja augsto amatu, kuru ieņēma kopš 2013. gada.

Tāpat vēstīts, ka FKTK padome 14. maijā pieņēma lēmumu par soda naudas piemērošanu 4 260 eiro apmērā AS "PNB banka", jo tā līdz Kredītiestāžu likumā noteiktajam termiņam nebija sagatavojusi un iesniegusi FKTK 2018. gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu, kā arī tas nebija laikus publiskots.