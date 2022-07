FKTK atļauj apvienoties 'Signet Bank' un 'Expobank'

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 7. jūlijā nolēmusi atļaut veikt "Signet Bank" AS kredītiestādes uzņēmuma daļas pāreju AS "Expobank". Līdz ar to no pirmdienas, 11. jūlija, abu banku darbība tiks apvienota vienā kredītiestādē, kas pēc visu juridisko darbību veikšanas strādās ar "Signet Bank" nosaukumu, "Delfi Bizness" informēja FKTK.

FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile norāda, ka 2018. gadā bankas, kas iepriekš bija fokusējušās uz ārvalstu klientu apkalpošanu, uzsāka biznesa modeļa maiņu un FKTK prognozēja, ka viens no šī segmenta banku darbības attīstības virzieniem ir konsolidācija.

"Esam gandarīti, ka "Signet Bank" AS un AS "Expobank" ir spējušas veikt šādu soli, lai saglabātu abās bankās esošo pieredzi un turpmāk nodrošinātu konkurētspējīgāku biznesa modeli, stiprinot Latvijas banku sektoru," uzsver Purrgaile.

FKTK atgādina, ka šā gada 26. janvārī tika noslēgts AS "Expobank" iegādes darījums, kura rezultātā "Signet Bank" AS nopirka AS "Expobank". "Signet Bank" AS apsvēra turpmākos attīstības scenārijus un nolēma apvienot abu banku darbību, strādājot ar "Signet Bank" nosaukumu.

FKTK vērš uzmanību, ka abu banku klientiem saglabājas visi līdzšinējie pienākumi un tiesības, kas izriet no noslēgtajiem līgumiem, tikai tagadējās AS "Expobank" klienti piedzīvos bankas nosaukuma maiņu.

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu kredītiestādes uzņēmuma vai tā daļas, nodalāmas mantas kopuma, aktīvu vai saistību kopuma vai ar kredītiestādes klientiem noslēgto tipveida līgumu kopuma pārejai citas personas īpašumā vai lietošanā kredītiestādei ir nepieciešama FKTK atļauja.

"Signet Bank" pārstāvji aģentūrai LETA atzīmē, ka pirmdien, pēc FKTK un Eiropas Centrālas bankas (ECB) apstiprinājumu saņemšanas, ir pabeigts "Signet Bank" un "Expobank" apvienošanas darījums.

Apvienotā banka strādās ar "Signet Bank" zīmolu, īstenojot līdzšinējo "Signet Bank" stratēģiju - Latvijas uzņēmēju un tiem piederošo kompāniju apkalpošanu, ar uzsvaru uz finansējuma piesaistīšanas un investīciju pārvaldīšanas risinājumiem.

“Apvienojot abu banku zināšanas, pieredzi, klientu bāzi un infrastruktūru veidojas laba sinerģija, kas ļauj turpināt "Signet Bank" nostiprināt savas pozīcijas vietējā tirgū. Ar vēl lielāku jaudu attīstīsim korporatīvos un investīciju bankas pakalpojumus, sniedzot lielāku ieguldījumu Latvijas uzņēmumu finansēšanā gan kredītu, gan obligāciju emisiju formā, jo šajā segmentā saredzam potenciālu un attīstības iespējas,” norāda "Signet Bank" valdes priekšsēdētājs Roberts Idelsons.

Bankā arī norāda, ka pēc apvienošanās ar "Expobank" "Signet Bank" kopējais kreditēšanas portfelis sasniegs 96 miljonus eiro, savukārt depozītu apmērs sasniegs 368 miljonus eiro.

"Signet Bank" pagājušajā gadā strādāja ar zaudējumiem 316 000 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, savukārt bankas aktīvi 2021.gada beigās bija 354,731 miljona eiro apmērā. Vienlaikus "Expobank" pagājušajā gadā strādāja ar zaudējumiem 2,113 miljonu eiro apmērā, kas ir par 59,6% vairāk nekā 2020. gadā, bet bankas aktīvi 2021. gada beigās bija 78,629 miljonu eiro apmērā.

"Signet Bank" AS Latvijā darbojas kopš 1992. gada. Banka fokusējusies uz juridisko personu apkalpošanu. Savukārt AS "Expobank" Latvijā strādā no 1991. gada, nodrošinot plašu pakalpojumu klāstu.