FKTK izsniedz licences 'Mintos Marketplace' un 'Mintos Payments' jaunu pakalpojumu sniegšanai

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 17. augustā pieņēma lēmumu izsniegt AS "Mintos Marketplace" licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojuma sniegšanai un izsniegt SIA "Mintos Payments" licenci elektroniskās naudas iestādes darbībai.

AS "Mintos Marketplace" izsniegtajā licencē norādītie atļautie ieguldījumu pakalpojumi ir: rīkojumu izpilde klientu vārdā, darījumu veikšana savā vārdā, portfeļa pārvaldība, ieguldījumu konsultācijas un finanšu instrumentu izvietošana, neuzņemoties saistības izpirkt finanšu instrumentus.

AS "Mintos Marketplace" izsniegtajā licencē norādītie atļautie ieguldījumu blakuspakalpojumi ir: finanšu instrumentu turēšana, ar finanšu instrumentu sākotnējo izvietošanu saistīto pakalpojumu sniegšana, ieguldījumu pētījuma, finanšu analīzes vai citas vispārīgas rekomendācijas sniegšana attiecībā uz darījumiem ar finanšu instrumentiem, kā arī valūtas maiņas pakalpojumi, ja tie saistīti ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu.

Pēc licences saņemšanas pārejas perioda laikā AS "Mintos Marketplace" pārvaldītajā platformā tiks pakāpeniski pārtraukta ieguldījumu piedāvāšana kredītu izsniedzēju izsniegtajos aizdevumos cesiju līgumu veidā un tiks sākta finanšu instrumentu piedāvāšana.

AS "Mintos Marketplace" informēs klientus par izmaiņām, kas saistītas ar statusa maiņu, ieguldītājiem piemērojamajiem aizsardzības mehānismiem attiecībā uz darījumiem ar finanšu instrumentiem atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma un atbilstošās direktīvas (MiFID II), komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIPs) un Prospektu regulas prasībām, kā arī informēs klientus par ieguldītāju aizsardzības sistēmas darbību atbilstoši Ieguldītāju aizsardzības likuma prasībām. AS "Mintos Marketplace" arī informēs klientus par riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem AS "Mintos Marketplace" izplatītajos produktos.

Savukārt SIA "Mintos Payments" izsniegtā licence elektroniskās naudas iestādes darbībai dod SIA "Mintos Payments" tiesības emitēt elektronisko naudu un sniegt licencē norādītos maksājumu pakalpojumus.