FKTK martā ierosinājusi administratīvo lietu pret 'PrivatBank'

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) šogad martā ierosinājusi administratīvo lietu pret "PrivatBank" par termiņu neievērošanu attiecībā uz nepieciešamo rīcību, lai nodrošinātu bankas pelnītspēju un ilgtspēju, teikts auditētajā bankas pagājušā gada pārskatā.

"2021. gada martā FKTK ierosināja administratīvo lietu pret banku par noteikto termiņu neievērošanu attiecībā uz nepieciešamo rīcību, lai nodrošinātu bankas pelnītspēju un ilgtspēju. Bankas akcionāri un valde aktīvi strādā pie šī jautājuma sakārtošanas, lai izvairītos no iespējamām sankcijām nākotnē," sacīts pārskatā.

"PrivatBank" pagājušajā gadā strādāja ar auditētajiem zaudējumiem 13,606 miljonu eiro apmērā, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā 2019.gadā, kad bankas zaudējumi bija 6,9 miljonu eiro apmērā. Vienlaikus, pēc bankas pagājušā gada pārskata datiem, 2020.gada beigās "PrivatBank" uzkrātie zaudējumi veidoja 75,431 miljonu eiro.

Tāpat pārskatā minēts, ka 2019. gada 13. septembrī FKTK padome par pārbaudi, kas tika veikta bankā 2017.gadā, piemēroja sankcijas "PrivatBank", nosakot tai soda naudu 1,019 miljonu eiro apmērā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvu prasību pārkāpumiem. Bankai arī tika noteikti vairāki tiesiskie pienākumi, tostarp tika uzdots veikt iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgu izvērtējumu, pēc kura rezultātiem jāsagatavo un jāiesniedz FKTK saskaņošanai detalizēts pasākumu plāns minētā neatkarīga izvērtējuma rezultātā sniegto rekomendāciju izpildei.

"Ar mērķi panākt vienošanos ar FKTK par administratīva līguma noslēgšanu un uzliktā soda naudas apmēra samazināšanu, banka ir iesniegusi pieteikumu Administratīvajā apgabaltiesā par FKTK padomes 2019. gada 13. septembra lēmuma atcelšanu daļā. Izmantojot savas likumīgās tiesības, banka vēlas vienoties ar FKTK par administratīvās lietas izbeigšanu, vienlaicīgi lūdzot daļu no soda naudas apmēra novirzīt bankas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas informācijas tehnoloģiju sistēmu pilnveidošanai, iekšējās kontroles sistēmas neatkarīga izvērtējuma veikšanai un darbinieku kvalifikācijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā paaugstināšanai," atzīmēts pārskatā.

Vienlaikus tajā arī teikts, ka, neraugoties uz pieteikuma iesniegšanu tiesā un tiesvedības procesu, banka sadarbojas ar FKTK un ievēro visus tai uzliktos tiesiskos pienākumus.

"Bankas vadība ir ņēmusi vērā konstatētos trūkumus un 2020.gada laikā ir ieviesusi lielāko daļu no visām bankas iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgā izvērtējuma rezultātā sniegtajām rekomendācijām par kuru izpildi un ieviešanas gaitu banka regulāri informē FKTK. Tāpat banka turpina aktīvi ieviest labāko starptautisko praksi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas procedūrās un standartos, modernizējot tehnoloģijas un ieguldot līdzekļus bankas sistēmās un darbiniekos," pausts pārskatā.

Pēc pārskata vadības ziņojumā minētā, 2021.gadā "PrivatBank" plāno paplašināt iekšējo kontroles elementu novērtēšanas spektru, kā arī turpināt veikt pastāvīgu bankas iekšējās kontroles sistēmas stiprināšanu.

Vienlaikus pārskatā atzīmēts, ka 2020.gadā "PrivatBank" izveidojusi uzkrājumus 6,366 miljonu eiro apmērā, bet 2019.gadā tie tika izveidoti 7,673 miljonu eiro apmērā.

"Neskatoties uz to, ka banka 2020.gadā mainīja biznesa modeli, bankai izdevies par 85% izpildīt prognozes par bankas kredītportfeli 2020.gadā, tā apmēram sasniedzot 51 miljonu eiro. Aizdevumi pērn izsniegti vairāk nekā 12 miljonu eiro apmērā, no kuriem 41% bija uzņēmumiem izsniegtie aizdevumi, savukārt 59% - privātpersonām izsniegtie aizdevumi," teikts vadības ziņojumā, piebilstot, ka klientu kredīti un debitoru parādi pagājušā gada beigās veidoja 34% no kopējiem bankas aktīviem. "PrivatBank" kredītu un debitoru parādu apmērs pagājušā gada beigās veidoja 46,754 miljonus eiro, kas ir par 21,2% mazāk nekā 2019.gada beigās. Latvijas rezidentiem izsniegto aizdevumu apmērs veidoja 95% no kopējā bankas kredītportfeļa.

"PrivatBank" auditors "Grant Thornton" revidentu ziņojumā norāda, ka 2020.gada 31.decembra bilance ietver nemateriālus aktīvus 6,201 miljona eiro apmērā, no kuriem lielāko daļu veido izmaksas, kas radušās saistībā ar bankas jaunās informācijas sistēmas ieviešanu, kas kapitalizētas kā nemateriālais aktīvs. Banka veikusi šo aktīvu vērtības samazinājumu, pamatojoties uz sagaidāmās naudas plūsmas metodi, bet auditors nav varējis iegūt pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par nemateriālo aktīvu atgūstamo vērtību 2020. un 2019.gada 31.decembrī, jo nav varējis ar pietiekamu pārliecību novērtēt paredzamās nākotnes naudas plūsmas prognozes, kuru pamatā ir veiksmīga jaunas biznesa stratēģijas ieviešana bankā.

Tāpat revidents norāda, ka "PrivatBank" pamatlīdzekļos ietilpst pasažieru lidmašīna, kuras bilances vērtība 2020.gada beigās bija 12,539 miljoni eiro, un kas tiek iznomāta bankas klientam. Saistībā ar Covid-19 pandēmiju, kā arī tās ietekmi uz aviāciju un attiecīgo bankas klientu, banka pērn atzinusi aktīvu vērtības samazinājumu 5,545 miljonu eiro apmērā, taču auditors nav varējis iegūt pietiekamus pierādījumus par to, vai lidmašīnas bilances vērtībai ir nepieciešams papildu vērtības samazinājums.

Bankas aktīvi 2020.gada 31.decembrī bija 135,958 miljonu eiro apmērā, kas ir par 31% jeb 61,093 miljoniem eiro mazāk nekā 2019.gada beigās, kad "PrivatBank" aktīvi bija 197,051 miljona eiro apmērā.

Jau vēstīts, ka atbilstoši "PrivatBank" jaunajai attīstības stratēģijai banka no 2021.gada 1.februāra pārtraukusi emitēto maksājumu karšu darbību un citus ikdienas pakalpojumus, turpmāk klientiem sniedzot vienīgi kreditēšanas un noguldījumu pakalpojumus.

Pēc aktīvu apmēra "PrivatBank" ir viena no mazākajām bankām Latvijā. Bankas lielākais akcionārs ir Ukrainas "PrivatBank", kuru 2016.gada decembrī Ukrainas valdība nacionalizēja.