FKTK piemērojusi soda naudu 'Via SMS Group'

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome šā gada 1. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu piemērot AS "Via SMS Group" soda naudu 3000 eiro apmērā par Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumu, informē FKTK.

Šāds sods tiek piemērots, jo AS "Via SMS Group" nav izpildījusi Finanšu instrumentu tirgus likuma prasību par 2018. gada pārskata kopā ar zvērinātā revidenta ziņojumu publicēšanu likumā noteiktajā termiņā. AS "Via SMS Group" ir atkārtoti pārkāpusi Finanšu instrumenta tirgus likuma 56. panta prasības.

FKTK piemērotā soda nauda AS "Via SMS Group" ir jāieskaita valsts budžetā.

Jau vēstīts, ka 2017. un 2018. gadā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), veicot uzraudzību un pārbaudot, kā kredītdevēji nodrošina patērētāju maksātspējas izvērtēšanu pirms lēmuma pieņemšanas par aizdevuma piešķiršanu, konstatēja pārkāpumus visos 16 kredītdevējos, pie kuriem tika veiktas pārbaudes. Četrās no 16 finanšu sabiedrībām – ''Moda kapitāls'', "Creamfinance", "Nordic Finance", "ExpressCredit" – atklāti maznozīmīgi pārkāpumi. Pārbaudes veiktas un pārkāpumi konstatēti arī "Finanza", "Minicredit", "Via SMS", "IPF Digital Latvia", "Greencredit", "DSA Invest", "Aizdevums.LV", "Inbank Līzings", "Mogo AS", "Money Express Credit AS", "Vita Credit", "Best Līzings".