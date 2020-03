FKTK sagaida, ka kredītiestādes pašreizējos apstākļos atturēsies no dividenžu izmaksas

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) no tiešajā FKTK uzraudzībā esošajām kredītiestādēm sagaida atturēšanos no dividenžu izmaksas un dividenžu izmaksas politikas pārskatīšanu. Par to FKTK informējusi kredītiestādes, portāls "Delfi" uzzināja FKTK.

FKTK sagaida, ka kredītiestādes pat gadījumos, kad tās ievēro visas regulējošās prasības, ieskaitot to, ka nodrošina tai Kredītiestāžu likumā noteikto kopējo kapitāla rezervju prasību, un ievēros visas regulējošās prasības arī pēc dividenžu izmaksas, pārskatīs tās dividenžu izmaksas politiku un pašreizējos apstākļos saistībā ar Covid-19 ietekmi uz uzņēmējdarbību un ekonomiku atturēsies no dividenžu izmaksas ar mērķi turpināt nodrošināt kreditēšanu, kā arī nodrošināt iespējamo zaudējumu absorbēšanu nākotnē.

Par dividenžu izmaksu ierobežošanu šodien lēma arī Eiropas Centrālās bankas (ECB) Uzraudzības valde, pieņemot rekomendāciju par banku dividenžu izmaksu Covid-19 pandēmijas laikā. ECB iesaka vismaz līdz 2020. gada 1. oktobrim neizmaksāt dividendes un kredītiestādēm neuzņemties neatsaucamas saistības izmaksāt dividendes par 2019. un 2020. finanšu gadu, tāpat kredītiestādēm ieteikts atturēties no tādas akciju atpirkšanas, kas ir atlīdzība akcionāriem.

Kredītiestādēm, kuras nevar ievērot šo ieteikumu, jo tās uzskata dividenžu izmaksu par juridiski saistošu, būtu nekavējoties uzraugošajām institūcijām jāpaskaidro šādas rīcības iemesli.

ECB rekomendācijas attiecas uz nozīmīgām kredītiestādēm, kas ir ECB tiešā uzraudzībā, un tiek sagaidīts, ka ECB rekomendācijas ievēros arī mazāk nozīmīgās kredītiestādes, kuras ir nacionālo uzraudzības iestāžu, Latvijā – FKTK, uzraudzībā. ECB sagaida, ka nacionālās uzraudzības iestādes veiks pasākumus rekomendāciju piemērošanai. ECB turpinās novērtēt ekonomisko situāciju un apsvērs, vai pēc 2020. gada 1. oktobra ir turpināma dividenžu izmaksu apturēšana.