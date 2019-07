Foto: pārdota 'Luminor' centrālā biroja ēka Rīgā

Investīciju kompānija "Colonna", kas specializējas komerciālajos nekustamajos īpašumos, šā gada 3. jūlijā ir iegādājusies nekustamo īpašumu kompāniju SIA "Skanstes 12" kopā ar "Luminor" biroja ēku Rīgā, Skanstes ielā 12.

Vienlaikus darījuma ietvaros "Luminor" noslēdza arī ēkas nomas līgumu ar jauno īpašnieku uz desmit gadiem. Banka norāda, ka darījuma finansiālā ietekme uz "Luminor" peļņu un kapitālu nav būtiska. Darījums veikts, lai banka koncentrētos uz savu pamatdarbību.

"Darījums ir vēl viens solis "Luminor" stratēģijas īstenošanā, koncentrējot arvien vairāk spēkus, kā arī kapitālu, uz savu pamatdarbību un palielinot bankas bāzes izdevumu elastību," skaidro bankā. Pārdošanas darījums notika atklātā procesā, interesi par īpašuma iegādi izrādīja gan vietējie, gan arī starptautiskie investori no Eiropas un ASV. Šajā pārdošanas un nomas līguma noslēgšanas procesā "Luminor" konsultēja "Sorainen" un "Catella Corporate Finance".

"Luminor" bankas centrālā biroja ēka Rīgā tiek uzskatīta par vienu no Skanstes rajona pievilcīgākajām mūsdienu ēkām. 2009. gadā celtajā ēkā agrāk tika izvietots "DNB bankas" birojs, tagad tur atrodas "Luminor" banka. A klases biznesa ēkas augstums ir 40 metri, to projektējis viens no Lietuvas slavenākajiem arhitektiem Audrjus Ambrass (Audrius Ambrasas). Komercēkas kopējā platība ir 15 146 m2, tajā ir arī 151 autostāvvieta. Šobrīd vienīgais uzņēmums, kas izvietots ēkā, ir "Luminor" banka.

"Colonna" izpilddirektors Roberto De Silvestri uzsver, ka uzņēmumu joprojām ļoti interesē Baltijas valstu galvaspilsētu nekustamo īpašumu tirgus. Tostarp "Colonna" meklē komerciālos nekustamos īpašumus ar ilgtermiņa nomas līgumiem, kas nodrošina stabilu naudas plūsmu. Ja nepieciešams, ēkās tiek investēti papildu līdzekļi un "Colonna" nodrošina kvalitatīvus apsaimniekošanas pakalpojumus. "Mēs pastāvīgi meklējam jaunus investīciju objektus un pirmām kārtām mūs interesē Tallina, diemžēl piedāvājumu skaits vietējā tirgū ir stipri samazinājies. Tāpat kā Tallina, Rīga noteikti ir viena no tām pilsētām, kur mēs esam ieinteresēti investēt, tāpēc mēs ļoti priecājamies par ēkas, Skanstes ielā 12, pievienošanu mūsu portfelim," teic De Silvestri.

Līdz šim "Luminor" centrālā biroja ēka Rīgā piederēja "Luminor" grupas uzņēmumam SIA "Skanstes 12".

"Luminor" ir trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas tirgū ar vienu miljonu klientu, kā arī 17% tirgus daļu noguldījumos un aptuveni 21% – kreditēšanā. "Luminor" pašu kapitāls ir 1,8 miljardi eiro, un pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (CET1) ir 20%.

Investīciju kompānija "Colonna" izveidota 2006. gadā un ir viens no lielākajiem investoriem komerciālajos nekustamajos īpašumos Baltijas reģionā. "Colonna" galvenokārt darbojas kā starpnieks profesionāliem starptautiskiem investoriem, kuri vēlas ieguldīt līdzekļus nekustamo īpašumu projektos Baltijā, kā arī veic iegādāto objektu apsaimniekošanu. Ar "Colonna" grupas palīdzību Baltijas valstu nekustamo īpašumu tirgū ieguldīti vairāk nekā 350 miljoni eiro. Uzņēmuma portfelī ir 95 komercēkas ar vairāk nekā 250 000 kvadrātmetru kopējo iznomājamo platību un vairāk nekā 700 nomniekiem.