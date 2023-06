FRS vadītājs brīdina par jaunām procentu likmju celšanām, akciju cenas krītas

Akciju cenas Volstrītā trešdien kritās pēc ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) vadītāja Džeroma Pauela brīdinājuma par tālākām procentlikmju paaugstināšanām. Akciju cenas Eiropas biržās saruka pēc nemainīgas inflācijas Lielbritānijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pauels ASV Kongresa sanāksmē paziņoja, ka inflācija vēl arvien ir ievērojami augstāka par FRS izvirzīto 2% mērķa rādītāju. Viņš sacīja, ka procentlikmes būs jāpaaugstina arī turpmāk, bet mērenākā tempā.

FRS pagājušajā nedēļā nemainīja procentlikmes, kuras pirms tam bija paaugstinājusi 10 reizes pēc kārtas, bet lika saprast, ka procentlikmju paaugstināšana tiks turpināta, lai ierobežotu inflāciju.

Londonas un eirozonas biržu indeksi samazinājās pēc datu publicēšanas, ka gada inflācija Lielbritānijā maijā bijusi 8,7%, tādējādi tā saglabājusies nemainīgā līmenī salīdzinājumā ar aprīli. Analītiķi bija prognozējuši, ka inflācija saruks līdz 8,4%.

Akciju cenas pasaules biržās otrdien bija kritušās pēc Ķīnas procentlikmju samazināšanas, kas bija mazāka par prognozēto. Tas norādīja, ka pasaules otrā lielākā ekonomika pēc pandēmijas atkopjas lēnākā tempā, nekā bija prognozēts.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 0,3% līdz 33 951,52 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,5% līdz 4365,69 punktiem, un indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,2% līdz 13 502,20 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,1% līdz 7559,18 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 0,6% līdz 16 033,26 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,5% līdz 7260,66 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 1,9% līdz 72,53 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,6% līdz 77,12 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien kritās par 5,08% līdz 36,74 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,0918 līdz 1,0990 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2765 līdz 1,2766 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 141,47 līdz 141,87 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,53 līdz 86,07 pensiem par eiro.