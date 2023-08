'Gjensidige' rezervējusi vairāk nekā 475 tūkstošus eiro par vētras nodarītajiem zaudējumiem Latvijā

Apdrošināšanas kompānija "Gjensidige" šobrīd rezervējusi vairāk nekā 475 tūkstošus eiro Latvijā, lai kompensētu 7. augusta dabas stihijas radītos zaudējumus, "Delfi Bizness" informēja kompānijā.

Baltijā par dabas stihijas radītajiem zaudējumiem rezervēts vairāk nekā viens miljons eiro.

"Esam reģistrējuši 108 ziņojumus par zaudējumiem cilvēku un uzņēmumu īpašumiem un automašīnām. Ir būtiski zināt, ka mūsu klienti bojājumus var reģistrēt ne tikai zvanot, bet arī tiešsaistē. Ne visi vētras skartie iedzīvotāji jau ir sazinājušies ar apdrošinātāju par atlīdzības pieteikumu, tādēļ prognozējam, ka atlīdzībās izmaksājamā summa potenciāli varētu vēl palielināties. Visvairāk atlīdzības pieteikumus šobrīd saņemam no vietām, kur vētras spēks bijis vislielākais. Aicinu ikvienu mūsu klientu izmantot arī digitālos rīkus un ziņot par negadījumiem tiešsaistē, kas ir lieliska alternatīva laikā, kad speciālisti, lielā pieteikumu pieprasījuma dēļ, telefoniski ir grūtāk sasniedzami," stāsta "Gjensidige Latvija" vadītāja.Sanita Glovecka.

Apdrošinātājs atzīst, ka vētra īpaši nežēlīga un nesaudzīga bijusi tieši pret automašīnām. Lielie krusas graudi un lūstoši koki nodarījuši postījumus ne tikai automašīnu stikliem un lukturiem, bet arī apskādējusi spēkratu virsbūvi.

"Gjensidige" atgādina, ka vētras nodarītos bojājumus automobilim segs KASKO polise, kur tas ir iekļauts standarta segumā, pretēji OCTA polisei, kas autovadītāju nepasargā no dabas stihiju radītiem bojājumiem spēkratam. Lai ātrāk izvērtētu situācijas nopietnību un izmaksātu nepieciešamo atlīdzību, klientiem pie pieteikuma ir jāpievieno foto no negadījuma vietas, kas apliecinās vētras postījumu faktu un ļaus operatīvi apzināt bojājumu apmērus.

Vietās, kur krusas graudi bijuši vislielākie, bojājumi nodarīti ne tikai automašīnām, bet arī mājokļiem. Apdrošinātājam pieejamie dati liecina, ka vētra mājokļiem ir nodarījusi postījumu jumtiem, ārējai apdarei, logiem un arī saules paneļiem.

Apdrošinātājs aicina – ja īpašums ir cietis no dabas stihijas, jāpārliecinās, ka zaudējumu apmērs netiek palielināts. Īpaši svarīgi ir pārsegt un nostiprināt bojātās vietas, tas pasargās tās no vēl lielākiem zaudējumiem. Savukārt, ja vētra nodarījusi postījumus īpašumam un apdrošinātajā ēkā ir atveres, pa kurām īpašumā var iekļūt nokrišņi, tās ir nekavējoties jāaizver. Ja to nav iespējams izdarīt pašu spēkiem, tad apdrošinātājs aicina izmantot apdrošinātāja piedāvāto diennakts palīdzības dienestu.

"Ceturtajā dienā pēc dabas stihijas esam izmaksājuši jau teju 10% no pieteiktajām atlīdzībām īpašumā. Apskatot atlīdzības pieteikumu tendences novērojam, ka teju pusē no īpašumu atlīdzību pieteikumiem vētras nodarītie zaudējumi ir 20-30 tūkst. eiro apmērā, kas liecina par lieliem postījumiem. Tomēr esam saņēmuši arī īpašuma atlīdzību pieteikumus, kur zaudējumi būs krietni lielāki. KASKO šobrīd vidēji vienas atlīdzības apmērs sasniedz gandrīz 4000 eiro gadījumam un šobrīd jau 30% no klientu esam veikusi zaudējumu atlīdzību," stāsta Glovecka.

Jau rakstīts, ka Latvijā pirmdien, 7. augustā, piedzīvota viena no pēdējos gados spēcīgākajām un postošākajām vētrām – vēja brāzmas Madonā sasniedza 30 metrus sekundē, bet Dobelē – 33 metrus sekundē.

Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatīja augstākā līmeņa brīdinājumu par pērkona negaisu.