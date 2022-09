Šajā sezonā “Nākotnes kapitāla” vadītāji ne tikai turpinās veidot savus finanšu portfeļus, bet arī runās ar citiem privātajiem investoriem – profesionāļiem un amatieriem – par to, kā viņi veido savus portfeļus un kādus principus ievēro. Pirmais no viesiem ir Kārlis Purgailis, “CBL Asset Management” valdes priekšsēdētājs, kurš investē arī savus privātos līdzekļus nākotnei.

“Mani pirmie soļi finanšu pasaulē bija, kad sāku strādāt vienā no Latvijas bankām, tas bija 2000. gads,” saka Purgailis un norāda, ka personīgajām investīcijām pievērsies pāris gadu vēlāk, kad jau “bija apbružājies” finanšu vidē. Tolaik esot bijis sapnis, ka ieguldot būs iespēja ātri vairot savu bagātību. Tas gan neizdevās tik ātri. Taču viņš ieguldījis Latvijas uzņēmumos, un lēnām ir izdevies audzēt kapitālu.

Viņš, atbildot uz Vilūna jautājumu par izmaiņām, kas ir piemeklējušas finanšu rīku iegādi, atminas, ka kādreiz ieguldījumu kontus atvērt bija vieglāk, bet akciju iegāde bija grūtāka – rīkojumiem bija jābūt papīra formātā vai nodotiem pa telefonu.