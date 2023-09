Maijā veiktajā aptaujā, kuras fokuss bija mazie un vidējie Latvijas uzņēmēji, aptaujāti 506 uzņēmēji no Latvijas, kuri šobrīd ieskicē salīdzinoši drūmu attēlu par savu ambīciju apjomu.

Aptauja liecina, ka 38% atzīt, ka finansējumu saņemt ir kļuvis grūtāk, bet tikai 3% aptaujātie ir teikuši, ka finansējumu piesaistīt ir kļuvis vieglāk. "Tedence ir negatīva, uzņēmēji uzskata, ka dabūt naudu ambīciju realizācijai ir kļuvis grūtāk," saka Idelsons, ieskicējot, ka noskaņojumu, kas valda Latvijā.

No aptaujātajiem 40% uzskata, ka nav pieejams daudzveidīgs finansējums, bet kā šķēršļus min gan birokrātiju, gan augstās procentu likmes, gan valsts politiku, gan kopējo ekonomisko situāciju. Idelsons situāciju ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem raksturo kā traģisku, jo tikai 2% uzskata, ka finansējums ir ērti pieejams.

Potenciāli sliktākā aicina atklājas nākotnes plānos - vairāk nekā puse no aptaujātajiem uzņēmumiem neplāno piesaistīt papildu finansējumu. "Tas liecina, ka grūti cerēt uz strauju ekonomikas attīstību," secina Idelsons, daloties ar datiem, kas saka 55% no aptaujātajiem tuvākā gada laikā (no 2023. gada maijam līdz 2024. gada maijam) piesaistīt papildu finansējumu vispār neplāno.