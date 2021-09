Ieguldījumus trešajā pensiju līmenī biežāk veic sievietes virs 40 gadu vecuma

Ikmēneša ieguldījumus 3. pensiju līmenī visbiežāk veic sievietes vecumā no 40 līdz 49 gadiem, liecina "Luminor" bankas veiktā aptauja. Par savu pensiju aktīvi rūpējas arī sievietes virs 50 gadiem, taču visretāk 3. pensiju līmeņa uzkrājumus veido jaunietes no 18 līdz 29 gadiem.

Saskaņā ar aptauju 30 % sieviešu vecumā no 40 līdz 49 gadiem veic regulāras ikmēneša iemaksas pensiju uzkrājumam vismaz 30 eiro apmērā, kamēr tādu pašu summu vecumdienām atvēl vien 6 % jaunietes vecumā no 18 līdz 29 gadiem.

Sasniedzot pensionēšanās vecumu, sieviešu paredzamais mūža ilgums ir par aptuveni pieciem gadiem ilgāks nekā vīriešiem, atgādina banka, atsaucoties uz Centrālās Statistikas pārvaldes (CSP) datiem. 2020. gada dati liecina, ka sievietes pēc pensijas vecuma sasniegšanas Latvijā nodzīvo vēl vidēji 19 gadus.

“Sievietēm paredzamais mūža ilgums ir garš un ir ļoti svarīgi laikus sākt papildu uzkrājumu veidošanu vecumdienām. Ir ieteicams iemaksām pensiju 3.līmenī atvēlēt līdz 10 % no ienākumiem, tomēr šī summa var būt atkarīga arī no citiem uzkrājumu instrumentiem, kas tiek izmantoti turīguma veidošanai. Uzkrājumu veidošana pensiju fondā ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā vienlaikus audzēt savu kapitālu un parūpēties par pietiekamiem uzkrājumiem nākotnei,” saka Luminor Pensiju produktu vadītāja Anželika Dobrovoļska.

Visbiežāk Latvijas iedzīvotāji iemaksām 3. pensiju līmenī atvēl summu līdz 30 eiro mēnesī, šādu apjomu norādījusi aptuveni katra sestā sieviete (17 %). Tikmēr lielākā daļa jeb vidēji 70 % iedzīvotāju ieguldījumus finansiāli nodrošinātām vecumdienām 3. pensiju līmenī neveic vispār.

“Šobrīd uzkrājumus vecumdienām 3.pensiju līmenī veic tikai aptuveni trešdaļa iedzīvotāju. Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) jaunākajiem datiem senioriem izmaksātā vecuma pensija Latvijā veido tikai 54,3 % no pirmspensijas ienākumiem. Tas nozīmē, ka, neveidojot papildus uzkrājumus, ir paredzama diezgan būtiska ienākumu samazināšanās. Ja pensijas vecumā vēlas saglabāt līdzvērtīgu dzīves līmeni kā pirmspensijas vecumā, ienākumiem būtu jāveido vismaz 70-80 % no pirmspensijas ienākumiem, kas iespējams tikai tad, ja savlaicīgi sāk veidot uzkrājumus,” mudina Dobrovoļska.