'Ikea' veikala pārvaldītāja Latvijā peļņa sasniegusi 10 miljonus eiro

Zviedrijas mājokļu labiekārtošanas preču veikala "Ikea" pārvaldītāja Latvijā SIA "Paul Mason Properties" apgrozījums pirmajā pilnajā darbības gadā, kas ilga no 2018. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam, bija 81,928 miljoni eiro, bet kompānijas peļņa sasniedza 10,371 miljonu eiro, liecina "Firmas.lv" pieejamā informācija.

Tostarp "Paul Mason Properties" ienākumi no preču pārdošanas Latvijā pagājušajā finanšu gadā bija 79,688 miljonu eiro apmērā, ienākumi no preču pārdošanas Igaunijā bija 1,642 miljonu eiro apmērā, ienākumi no sniegtajiem pakalpojumiem veidoja 563 700 eiro, bet ienākumi no preču pārdošanas Lietuvā - 33 500 eiro.

Atbilstoši "Paul Mason Properties" dalībnieku 2019. gada 30. decembra lēmumam dividendēs no pagājušajā finanšu gadā gūtās peļņas izmaksāti 4,2 miljoni eiro, bet pārējā peļņas daļa 6,171 miljona eiro apmērā atstāta nesadalīta.

Finanšu pārskata vadības ziņojumā teikts, ka pirmais darbības gads "Paul Mason Properties" bija ļoti veiksmīgs - apgrozījums un arī rentabilitāte bija spēcīgāka, nekā gaidīts.

Vadības ziņojumā arī minēts, ka 2019. gadā "Paul Mason Properties" nodibināja meitasuzņēmumu Igaunijā - "Runikon Retail", lai nodrošinātu "Ikea" produktu izplatīšanas un saņemšanas vietu šajā valstī. Jaunā kompānija darbību sāka augustā un sākotnēji "Paul Mason Properties" būs tai vienīgais "Ikea" produktu piegādātājs.

Tāpat vadības ziņojumā teikts, ka "Paul Mason Properties" plāno nostiprināt savu klātbūtni digitālajā vidē, tuvākajā nākotnē ieviešot e-tirdzniecības platformu.

"Tuvākajā nākotnē mēs sagaidām spēcīgu sabiedrības darbību un rentabilitāti," teikts vadības ziņojumā.

Jau vēstīts, ka Rīgā 2018. gada 30. augustā tika atklāts "Ikea" veikals. Rīgas "Ikea" veikala platība ir 34 500 kvadrātmetru, bet veikala teritorija kopumā aizņem 10 hektārus. Kopējie ieguldījumi "Ikea" veikala izveidē Latvijā bija vairāk nekā 50 miljoni eiro.

"Ikea" franšīzes ņēmējs Latvijā ir "Paul Mason Properties", kura īpašniekam pieder arī "Ikea" veikals Lietuvā un Islandē. "Paul Mason Properties" vienīgā īpašniece ir Nīderlandes "FE Corporation B.V. Netherlands".

Kompānija "IKEA" izveidota 1943. gadā.