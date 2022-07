'Indexo' IPO akciju pieprasījums pārsniedzis piedāvājumu, uzņēmums piesaista 7,49 miljonus eiro

Pensiju pārvaldītājs IPAS "Indexo" savā sākotnējā publiskā akciju piedāvājuma (IPO) ietvaros ir sasniedzis mērķi, piesaistot plānotos 7,49 miljonus eiro, bet pieprasījums būtiski pārsniedza piedāvāto akciju daudzumu, paziņojumā "Nasdaq Riga" informē uzņēmums.

Kopumā IPO laikā saņemti investoru rīkojumi par akciju iegādi 9,99 miljonu eiro apmērā, kas nozīmē, ka pieprasījums pēc akcijām par 2,5 miljoniem eiro pārsniedza piedāvājumu. Kopumā IPO piedalījās 3562 investori.

IPO akcijas ir iegādājušies 3226 privātie investori un 336 korporatīvie ieguldītāji, tostarp ieguldījumu fondi. Vairāk nekā 91% no investoriem ir no Latvijas, bet vairums pārējo ieguldītāju ir no Igaunijas. Vidējais akciju iegādes darījums bija 1900 eiro.

Ņemot vērā lielo pieprasījumu, akciju sadale tiks veikta pēc iepriekš apstiprinātajiem akciju sadales principiem.

IPO rezultātā "Indexo" akcijas tiks kotētas "Nasdaq Riga" biržas Baltijas Regulētā tirgus Baltijas Oficiālajā sarakstā un pirmā akciju tirdzniecības diena būs šo piektdien, 15. jūlijā.

"Indexo" IPO procesā tika piedāvāts iegādāties pensiju pārvaldes uzņēmuma akcijas un plānots, ka nākotnē jaunā "Indexo" banka būs pensiju pārvaldes sabiedrības meitas uzņēmums. Šī gada laikā "Indexo" plāno iesniegt pieteikumu komercbankas licences saņemšanai, atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem, un pēc licences saņemšanas sāks pakāpeniski ieviest bankas pakalpojumus – vispirms sākot ar privātpersonu apkalpošanas virzienu, kuram sekos arī uzņēmumu apkalpošana.

"Nasdaq" izsoles organizators bija "Signet Bank". "Indexo" IPO juridiskais konsultants ir zvērinātu advokātu birojs "Eversheds Sutherland Bitāns".

Komercbankas (kredītiestādes) licences saņemšanai nepieciešama Eiropas Centrālās bankas piekrišana pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšlikuma.