'Intrum' iegādājies daļu 'Danske Bank' Latvijas filiāles kredītportfeļa

"Intrum" un "Danske Bank" Latvijā ir noslēguši darījumu, kura ietvaros "Intrum" iegādājies daļu no "Danske Bank" kredītportfeļa Latvijā, informē "Intrum".

Kredītportfelis sastāv no nodrošinātām kredītsaistībām, un tajā ietilpst gan kavēti, gan arī nekavēti kredīti. Cesijas rezultātā mainoties kredītu īpašniekam, prasījuma tiesības jau ir nodotas SIA "Intrum Latvia", kas uzsācis darbu ar debitoriem.

"Danske Bank" Latvijas filiāles lēmums pārdot savus kredītportfeļus saistīts ar bankas lēmumu izbeigt darbību Baltijā.

Darījuma apjomu un summu puses vienojušās neizpaust.

""Intrum" ne tikai apkalpo dažādus uzņēmumus darbā ar to klientiem un debitoriem, bet arī pats aktīvi investē un iegādājas kredītportfeļus. Šajā ziņā esam vieni no aktīvākajiem spēlētājiem Baltijā, un pagājušais gads investīciju apjoma ziņā mums ir bijis viens no sekmīgākajiem pēdējo 10 gadu laikā. Mums kā starptautiskam un biržā kotētam uzņēmumam ir ļoti strikti iekšējās atbilstības noteikumi, un pirms jebkura kredītportfeļa iegādes veicam rūpīgu un detalizētu aktīvu pārbaudi, tādēļ prieks, ka šis darījums ir noticis," teic "Intrum" ģenerāldirektore Baltijā Ilva Valeika.