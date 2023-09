Investori drūmi. Ķīna buksē, ASV apsver procentu likmju kāpumu

Akciju cenas pasaules biržās ceturtdien svārstījās, jo tās nomāca bažas par Ķīnas ekonomikas problēmām un jaunām ASV procentlikmju paaugstināšanām.

"Apple" akcijas cena kritās otro tirdzniecības sesiju pēc kārtas pēc laikraksta "Wall Street Journal" ziņas, ka Ķīna aizliedz viedtālruņu "iPhone" lietošanu centrālās valdības iestādēs.

Pēdējā laikā publiskotie ASV ekonomikas dati ir vairojuši bažas, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) turpinās paaugstināt procentlikmes. Ceturtdien publiskoti dati liecināja, ka bezdarbnieka pabalsta jauno pieprasījumu skaitam ASV pagājušajā nedēļā reģistrēts negaidīts kritums.

"Tās ir tiešām labas ziņas, runājot par ekonomiku, bet tās ir arī ziņas, kas, runājot par monetāro politiku, liks FRS ilgāt saglabāt ierobežojošas politikas pozīciju," sacīja "Briefing.com" tirgus analītiķis Patriks O'Hērs.

FRS kopš pagājušā gada marta ir 11 reizes pacēlusi procentlikmes, mēģinot kontrolēt augošo inflāciju. Jūlijā tās galvenā procentlikme tika pacelta līdz augstākajam līmenim 22 gadu laikā.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 0,2% līdz 34 500,73 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,3% līdz 4451,14 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,9% līdz 13 748,83 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,2% līdz 7441,72 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 0,1% līdz 15 718,66 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par mazāk nekā 0,1% līdz 7196,10 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 0,8% līdz 86,87 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā samazinājās par 0,8% līdz 89,92 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien pieauga par 5,4% līdz 32,76 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,0727 līdz 1,0701 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2507 līdz 1,2474 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 147,66 līdz 147,25 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu praktiski nemainījās un tirdzniecības sesijas beigās bija 85,76 pensi par eiro.