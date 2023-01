Investori nav droši par ASV akcijām

Akciju cenas Volstrītā pirmdien mainījās dažādos virzienos, bet ASV dolāra vērtība kritās, tirgiem apsverot iespējamību, ka ASV ekonomikā var tikt panākta vēlamā "mīksta piezemēšanās". Eiropas biržās akciju cenas pieauga.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šonedēļ ir gaidāma ASV patēriņa cenu indeksa publicēšana par decembri, kas var ietekmēt ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) monetāro politiku, kā arī "JPMorgan Chase" un citu banku peļņas rezultātu publicēšana.

Eiropas Centrālā banka (ECB) pirmdien prognozēja, ka eirozona pieredzēs "ļoti spēcīgu" algu kāpumu tuvākajos mēnešos, tam mēģinot panākt inflāciju.

Lielāka naftas patēriņa perspektīvas veicināja naftas cenu kāpumu.

ASV dolāra vērtība pret citām svarīgajām valūtām kritās, sarūkot līdz zemākajai vērtībai pret eiro pēdējo septiņu mēnešu laikā.

Analītiķi atzina šim gadalaikam silto laiku Eiropā, kas sekmē dabasgāzes cenu krišanos, par pozitīvu faktoru šim reģionam.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien kritās par 0,3% līdz 33 517,65 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,1% līdz 3892,09 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,6% līdz 10 635,65 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 0,3% līdz 7724,94 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 1,3% līdz 14 792,83 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,7% līdz 6907,36 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 1,2% līdz 74,63 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,4% līdz 79,65 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,0644 līdz 1,0735 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2093 līdz 1,2180 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 132,08 līdz 131,80 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 88,02 līdz 88,11 pensiem par eiro.