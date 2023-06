Investoriem rūk cerības par Ķīnas ekonomikas izaugsmi

Akciju cenas Āzijas un Eiropas biržās pirmdien kritās, investoriem gaidot jaunus centrālo banku lēmumus par procentlikmēm un mazinoties cerībām uz Ķīnas ekonomikas stimulēšanas plāniem. ASV biržas bija slēgtas, jo valstī bija brīvdiena.

Akciju cenas pagājušonedēļ bija kāpušas, daļēji cerībās, ka Pekina paziņos par ekonomikas stimulēšanas plāniem. Šādu paziņojumu trūkums pirmdien apvienojumā ar brīvdienu ASV finanšu tirgos nomāca investoru noskaņojumu.

Tirgi turpināja bažīties par Ķīnas ekonomikas lēno atkopšanos pēc Covid-19 ierobežojumu izbeigšanas.

Naftas cenas kritās bažās par energoresursu pieprasījumu Ķīnā, kas ir svarīga jēlnaftas patērētāja.

Investori nervozēja pirms ceturtdien gaidāmiem Lielbritānijas, Norvēģijas un Šveices centrālo banku lēmumiem par procentlikmēm. ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) pagājušonedēļ iepauzēja procentlikmju paaugstināšanu, bet Eiropas Centrālā banka (ECB) pacēla procentlikmes.

ASV biržu indeksi "Dow Jones Industrial Average", "Standard & Poor's 500" un "Nasdaq Composite" pirmdien nemainījās, jo ASV bija brīvdiena un biržas bija slēgtas.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 0,7% līdz 7588,48 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 1,0% līdz 16 201,20 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,0% līdz 7314,05 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien kritās par 0,9% līdz 71,30 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,7% līdz 76,06 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien kritās par 0,31% līdz 34,90 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,0937 līdz 1,0925 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2817 līdz 1,2794 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 141,81 līdz 141,89 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 85,33 līdz 85,27 pensiem par eiro.