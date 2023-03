Investoru stress atslābis, meklē iespējas ieguldīt

Neskatoties uz to, ka ASV valdība pagājušajā nedēļā rīkojās netipiski ātri, lai demonstrētu, ka banku "Silicon Valley Bank" un "Signature Bank" sabrukums nav sākums jaunai finanšu krīzei, kā arī izskanēja ziņas par "Credit Suisse" pārdošanu, investori finanšu sektoru šīs nedēļas sākumā uzlūkoja piesardzīgi. Taču otrdien, stresam atslābstot, Eiropas banku sektora akciju cenas sāka augt.



Jau pagājušās nedēļas sākumā akciju tirgi reaģēja asi – banku, apdrošinātāju un citu naudas aizdevēju akciju vērtība kritās. Tomēr nevarētu teikt, ka kopējais tirgus saruka, tieši pretēji, citu sektoru akcijas sāka audzēt vērtību, investoriem pieņemot, ka procentu likmju kāpums vismaz uz laiku apstāsies. Tiesa gan, šobrīd, kā raksta "The Financial Times", tirgus dalībniekiem nav tik lielas pārliecības, ka ASV un Eiropa atturēsies no tālākas procentu likmju celšanas.

Eksperti norāda, ka pamatā šobrīd situācija finanšu tirgos nav slikta, tādēļ turpinās ieguldījumi citos sektoros. Ja nenotiek kaut kas negaidīts, globāls finanšu sektora sabrukums nav gaidāms, taču investoru uzticība ir iedragāta.