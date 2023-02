Izklaides industrijas milzis 'Disney' savu simtgadi sāk ar darbinieku atlaišanu

"The Walt Disney Company", biežāk – vienkārši "Disney", ir starp tām kompānijām, kuras, visticamāk, zina teju visi pasaules iedzīvotāji. Desmitgadēm ilgā ģimenes kino ražotāja reputācija, ikoniskā Mikipele un pēdējos gados popularitāti ieguvušie supervaroņi ir bijuši labi naudas pelnītāji. Lai gan pērn sliktie rezultāti uzņēmuma vadītājam lika zaudēt amatu, 2023. gads, neskatoties uz finansiālām grūtām, sācies salīdzinoši labi.

No kinostudijas par izklaides milzi

Animators Volts Disnejs kopā ar savu brāli Roju 1923. gada 16. oktobrī dibināja "Disney Brothers Studio" – pēc tam, kad Volta pirmā kompānija, kas tika veidota kopā ar citu animatoru Ubu Iverku, bankrotēja. Taču abi animatori paspēja radīt īsfilmu "Alise Brīnumzemē", izmantojot tehniku, kas vēlāk tika likta lietā daudzās Disneja radītajās filmās, – aktieri uz ekrāna redzami vienlaikus ar animētiem tēliem.

1926. gadā uzņēmums ieguva nosaukumu, pēc kura to pazīstam vēl šodien, bet 1928. gadā pēc strīda ar "Universal Studios" par tiesībām uz tolaik populāro truša tēlu Osvaldu Disnejs kopā ar Iverku radīja peli Mortimeru, kuru gan, kā raksta izdevums "Time", pēc sievas mudinājuma pārsauca par Mikiju. Mikipele guva milzu popularitāti ASV, un kompānija turpināja radīt gan animācijas filmas, gan pilnmetrāžas aktieru filmas, gan šo abu veidu krustojumus.

1952. gadā Volts Disnejs dibināja atsevišķu kompāniju, lai finansētu atrakciju parka izbūvi. Tā arī radās Disnejlenda. Šobrīd pasaulē ir 11 "Disney" parki, bet seši no tiem ir tā sauktie pils parki, proti, atrakciju parki, kuru centrā ir ikoniskā pils. Vietne "The Theme Park Today", kas apkopo informāciju par atrakciju parkiem pasaulē, vēsta, ka 2022. gada pirmajos sešos mēnešos izklaides parki un visi ar tiem saistītie servisi kompānijai ienesa teju 117 miljonus ASV dolāru dienā. Investoriem publiskotie dokumenti liecina, ka tīrā peļņa pēc izdevumu segšanas no šīs summas bija 35 miljoni.

Lai gan kompānija pelna ievērojamas summas ar kinofilmām, straumēšanas servisu un citiem produktiem, tieši izklaides parki ir viens no galvenajiem stūrakmeņiem.

Izdevuma "Fortune" 2022. gada aptaujā "Disney" kļuva par ceturto apbrīnu visvairāk pelnījušo uzņēmumu pasaulē. Kompānija saņēmusi 135 "Oskarus" par savām filmām, 35 no tiem – pats Volts Disnejs.