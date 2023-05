Izlaidīs piemiņas monētu 'Saulespuķe Ukrainai'; ienākumus ziedos

Otrdien, 30. maijā, Latvijas Banka izlaidīs īpašu 2 eiro piemiņas monētu, kas veltīta Ukrainas saulespuķēm – miera un brīvības simbolam. Šīs 2 eiro piemiņas monētas turpina īpaša dizaina vienlatnieku tradīciju pēc eiro ieviešanas, informē centrālā banka.

Monēta "Saulespuķe Ukrainai", tāpat kā iepriekš izlaistā kolekcijas monēta "Ukrainas brīvībai", ir veltījums Ukrainas cīņai par brīvību – gūtie ienākumi no abām monētām tiks ziedoti Ukrainai.

Monētas grafiskā dizaina autors Krišs Salmanis 2 eiro piemiņas monētā ietvēris ideju, ka saule jeb gaisma, ko mēs novēlam Ukrainai sasniegt pēc iespējas ātrāk, pagaidām ir kā cerību stars.

Monētas nacionālajā pusē attēlots viens no ukraiņu tautas simboliem cīņā par mieru – saulespuķe. Ukraina ir pasaulē lielākā saulespuķu audzētāja un saulespuķu eļļas eksportētājvalsts. Taču saulespuķes ir nozīmīgas ne tikai no tautsaimniecības viedokļa – kopš Krievija sāka nežēlīgo karu Ukrainā, saulespuķe kļuvusi arī par globālu miera simbolu. Pirmo reizi saulespuķes Ukrainā kā miera simbols tika iestādītas Pervomaiskas raķešu bāzē, lai atzīmētu kodolieroču izvešanu no valsts. Pašlaik saulespuķes cilvēki visā pasaulē izmanto, lai paustu vienotību ar Ukrainas tautu.

Monētas "Saulespuķe Ukrainai" tirāža apgrozības kvalitātē jeb tīstokļos ir 400 000 eksemplāru, savukārt Brilliant Uncirculated kvalitātē suvenīriesaiņojumā –15 000 eksemplāru. Cena monētai suvenīriesaiņojumā ir 15.00 eiro.

Lai monētas savā īpašumā varētu iegūt iespējami plašāks interesentu loks, noteikts iegādes limits vienai personai – 7 suvenīriesaiņojumi un 1 tīstoklis.

Ikvienai eirozonas valstij ir tiesības katru gadu emitēt līdz divām īpaša dizaina 2 eiro piemiņas monētām, kā arī vēl vienu piemiņas monētu kalt vairāku eirozonas valstu kopīgas programmas ietvaros, ja tāda tiek organizēta.