Izstrādāts uzņēmumu kreditēšanas limita kalkulators

Lai uzņēmēji varētu iepazīties ar provizorisku aprēķinu par sava uzņēmuma aizņemšanās iespējām kredītiestādēs, AS "Kredītinformācijas birojs" sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju ir izstrādājis uzņēmumu kredītspējas kalkulatoru. Tas ir pieejams Finanšu nozares asociācijas mājas lapā.

"Esam radījuši iespēju uzņēmējiem paskatīties uz savu kredītspēju ar kreditētāja acīm un saprast savas aizņemšanās iespējas, proti, vai uzņēmums pēc kreditētāju domām var pretendēt uz finansējumu, un, ja var, kāda ir kopējā aizņēmuma summa. Tādējādi pirms došanās uz banku var veikt ātru aprēķinu par to, cik lielas kopējās kredītsaistības uzņēmums var uzņemties aprēķina veikšanas dienā. Protams, pastāv iespēja, ka kalkulatora aprēķins var atšķirties no bankas vērtējuma, jo katrai kredītiestādei ir dažādi lēmumu pieņemšanas procesi un individuāla pieeja, kas šajā aprēķinā objektīvu iemeslu dēļ nevar tikt ņemta vērā. Vienlaikus aprēķins būs salīdzinoši precīzs lielākajai daļai uzņēmumu. Publiski pieejamais kalkulators ir balstīts uz "Kredītinformācijas birojā" pieejamajiem datiem, kas nozīmē, ka lielākā daļa banku izmanto identisku informāciju savu lēmumu pieņemšanā. Ceram, ka kalkulators veicinās arī finanšu pratību un maksājumu disciplīnu, jo, pārbaudot savus datus, uzņēmums redzēs arī savu kredītreitingu. Ja kredītreitings būs slikts, tad šis rīks sniegs vispārīgu skaidrojumu, kādas uzņēmuma darbības ir negatīvi ietekmējušas rezultātu. Kalkulators ļauj novērtēt arī sadarbības partnerus," skaidro AS "Kredītinformācijas birojs" valdes loceklis Intars Miķelsons.

Kalkulatoru var izmantot uzņēmumi, kuri Valsts ieņēmumu dienestā ir iesnieguši aktuālos finanšu pārskatus. Izņēmums ir tie uzņēmumi, kuriem ir specifiski gada pārskata formāti, piemērām, zemnieku saimniecības, kas nav sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bankas, apdrošinātāji. Ja finanšu pārskats nebūs iesniegts noteiktā termiņā, aprēķins netiks veikts un kredītlimits, kā arī kredītreitings nebūs pieejams. Kalkulators uzrādīs maksimālo kredīta summu, kādu uzņēmums var atļauties aizņemties, neņemot vērā jau esošās kredītsaistības. Tas nozīmē, ka gala aprēķins jāveic pašam uzņēmumam, no uzrādītās summas atņemot esošā kredīta summu.

Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis Jānis Brazovskis stāsta, ka asociācija turpina īstenot savu 15 punktu plānu finansējuma pieejamības ieviešanai. Atbilstoši plāna 11. punktam sadarbībā ar AS ""Kredītinformācijas birojs" ir izstrādāts uzņēmumu kredītspējas kalkulators. "Ceram, ka tas būs noderīgs atbalsta rīks jebkuram uzņēmējam paša un sadarbības partneru finanšu veselības pārbaudei, kas vērš arī uzmanību uz finanšu rādītājiem, kas būtu pilnveidojami," viņš uzsver.

Kalkulators uzrādīs arī uzņēmuma riska līmeni, proti, ja tas aizņemsies, kāds risks ir nosegt savas saistības nākamo 12 mēnešu laikā. Ja riska līmenis uzrādīsies kā sarkans – pastāv liela varbūtība, ka saistības nespēs izpildīt, savukārt zaļš liecinās, ka nevajadzētu būt problēmām izpildīt saistības. Kalkulators veic aprēķinus, izmantojot visu informāciju par uzņēmumu, kas ir pieejama "Kredītinformācijas biroja" sistēmā, tostarp arī par kavētajiem maksājumiem dažādām nozarēm. Lielāko daļu informācijas izmanto arī bankas savu klientu izvērtēšanā. Lai noskaidrotu informāciju, asociācijas mājas lapas sadaļā "Uzņēmumu kredītspējas kalkulators" jāievada uzņēmuma reģistrācijas numurs.

AS "Kredītinformācijas birojs" ir licencēts kredītinformācijas birojs, kas pašlaik pārvalda apjomīgāko fizisko un juridisko personu kredītvēsturu datu bāzi valstī. Tas darbojas saskaņā ar Latvijas Kredītinformācijas biroju likumu, akcionāri ir Latvijas lielākās komercbankas. Uzņēmums ietilpst vienā no lielākajām starptautisko kredītinformācijas pakalpojumu sniedzēju grupām "Creditinfo Grupa".

Finanšu nozares asociācija ir sabiedriska organizācija, kas pārstāv Latvijas finanšu nozari nacionālā un starptautiskā līmenī. Šobrīd tā apvieno 34 nozares uzņēmumus.