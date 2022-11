Izveidots riska kapitāla fonds Baltijas valstu jaunuzņēmumu darbības uzsākšanas atbalstam

Darbu uzsācis riska kapitāla fonds "Firstpick", kas galveno uzmanību veltīs Baltijas valstu jaunuzņēmumu izaugsmei to sākumposmā, ieguldot 20 miljonus eiro.

Šo fondu izveidojuši vairāki investori: Jone Vaitulevičute, Andra Bagdonaite, Dmitrijs Sosunovs un Marijuss Andrijausks.

Fondā ietilpst Lietuvas valsts finansētā fonda "Invega" un "Firstpick" dibinātāju, kā arī vairāku reģiona komerceņģeļu, dibinātāju un tehnoloģiju jaunuzņēmumu kopienas dalībnieku ieguldījumi.

"Firstpick" rīkotājpartnere Jone Vaitulevičūte norāda, ka jaunā fonda nolūks ir nodrošināt stabilu finansējumu pirmssēklas posmā. Viņa uzskata, ka tas ļaus jaunuzņēmumu dibinātājiem pilnīgi pievērsties uzņēmuma attīstībai, nevis ieguldīt spēkus jaunu finansējuma avotu meklēšanā.

"Kad no 2019. līdz 2022. gadam pārvaldījām divus fondus, mēs ievērojām, ka trūkst stabilu ieguldījumu sākumposmā, kas ir izšķirīgi svarīgi, lai jaunuzņēmumi varētu pāriet no sākumposma izstrādājumiem uz ievērojamu ieņēmumu gūšanu. Pirmssēklas naudas trūkums noved pie tā, ka jaunuzņēmumu dibinātāji cenšas piesaistīt dažādu investoru līdzekļus, nevis nodarbojas ar faktisko uzņēmējdarbību. Tieši tāpēc esam izveidojuši "Firstpick" — pirmssēklas naudas riska kapitāla fondu, kas strādās ar jaunuzņēmumiem no paša to sākuma līdz to gatavībai pamata finansējumam. Mēs jau esam izmēģinājuši šo stratēģiju, kad iepriekšējais fonds ieguldīja jaunuzņēmumos, piemēram, "kevin.", "Ondato", "Whatalook" un "Heavy Finance". Vairāk nekā pusi "Firstpick" līdzekļu esam paredzējuši atkārtotiem ieguldījumiem un papildu ieguldījumiem," saka Vaitulevičūte.

Lai vēl vairāk veicinātu jaunuzņēmumu iesaisti, "Firstpick" uzsācis arī novērtējumu sistēmas programmu jeb "token reward system". "Programmas ietvaros plānots piešķirt īpašu novērtējumu jeb žetonus, kas veido 5% no komandas fonda ieņēmumiem. Kopumā plānots sadalīt 20 tūkstošus žetonu starp mentoriem un citiem dalībniekiem, kas veido atlīdzību par viņu palīdzību, zināšanu apmaiņu un sadarbības nodrošināšanu. Tas nozīmē, ka fonda panākumi būs arī visas kopienas panākumi. Šis ir inovatīvs veids, kā atalgot sadarbības partnerus un pārvērst viņus par līdzīpašniekiem," saka Dmitrijs Sosunovs.

Pirmās "Firstpick" akselerācijas programmas ietvaros pieteicās 218 jaunuzņēmumi, no kuriem izvēlēti seši labākie. Programma kopumā ilgs 16 nedēļas.

"Savās akselerācijas programmās mēs sadarbojamies ar tirgus ekspertiem, lai sniegtu jaunuzņēmumu dibinātājiem iespēju iegūt nepieciešamās zināšanas, tās praktiski izmantot un iepazīties ar veiksmīgākajiem tehnoloģiju kopienas dalībniekiem. Mēs uzskatām, ka zinām oriģinālu veiksmes recepti, kuru patiešām ir grūti nokopēt, tāpēc ar nepacietību gaidām veiksmes stāstus, kas radīsies mūsu akseleratoros," sacīja Bagdonaite.

"Šogad Baltijas valstu jaunuzņēmumi jau ir piesaistījuši 1,5 miljardus eiro investīcijās, un tas nozīmē, ka reģions tuvojas pagājušā gada rezultātiem. Taču 82% no kopējās summas ir ieguldīti Igaunijas jaunuzņēmumos, bet Lietuvas jaunuzņēmumi ir piesaistījuši tikai pusi no pagājušā gada kapitāla. Mēs redzam milzīgu pieprasījumu pēc riska kapitāla ieguldījumiem Lietuvā, jo īpaši jaunuzņēmumos to sākumposmā, un esam gatavi aizpildīt šo "robu"," pauž Marijuss Andrijausks. No kopējā apjoma Igaunijā investēti 1,29 miljardi eiro (82%), Lietuvā – 233 miljoni eiro (15%), bet Latvijā tikai 49 miljoni eiro (3%).