Jaunās ES sankcijas vēl vairāk palēlinās maksājumu izpildi uz un no Krievijas un Baltkrievijas

Ņemot vērā, ka vakar, 15. martā, Eiropas Savienība (ES) apstiprinājusi ceturto sankciju kārtu pret Krieviju, pastiprinot spiedienu pret fiziskajām un juridiskajām personām, kas atbildīgas par karu pret Ukrainu, "Citadele" informē, ka turpmākajās dienās sagaidāma krietni lēnāka maksājumu uz un no Krievijas un Baltkrievijas apstrāde.

Jaunās sankcijas, kas ir spēkā ar 16. martu, nosaka plašus eksporta, kā arī importa ierobežojumus ļoti daudzām preču kategorijām. Tajā skaitā šobrīd ir aizliegta noteikta veida preču pārdošana uz Krieviju, piemēram, apģērbs, apģērba piederumi un apavi (neatkarīgi no to izgatavošanas materiāla), ja to vērtība pārsniedz 300 eiro, elektroniskas mājsaimniecības ierīces, kuru vērtība pārsniedz 750 eiro, skaņas vai attēlu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, kuras vērtība pārsniedz 1000 eiro un transportlīdzekļi cilvēku pārvadāšanai pa zemi, gaisu vai jūru, kuru vērtība pārsniedz 50 000 eiro un to piederumi un rezerves daļas, kā arī daudzas citas preču kategorijas.

"Atgādinām, ka ES sankcijas ir saistošas visām personām – juridiskajām un fiziskajām, tajā skaitā bankām un to klientiem. Par sankciju neievērošanu ikvienam var iestāties likumā noteiktā atbildība. Tāpēc šaubu gadījumā pirms maksājuma veikšanas vai saņemšanas, aicinām sazināties ar banku, lai noskaidrotu iespējas maksājuma izpildei. Pie tam, precīzas informācijas norādīšana par maksājuma mērķi – konkrētām pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem -, jo īpaši darījumos ar Krieviju un Baltkrieviju, ir absolūti kritiska, lai banka spētu iespējami ātrāk izvērtēt attiecīgā darījuma atbilstību spēkā esošajam sankciju regulējumam. Jau šobrīd maksājumi no un uz Krieviju un Baltkrieviju tiek padziļināti pārbaudīti, un attiecīgi šo maksājumu izpildes laiks ir garāks nekā līdz šim," informē Saiva Krastiņa, Citadeles vadošā sankciju eksperte.