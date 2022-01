Kā nezaudēt naudu? Pieci padomi, kā atpazīt investīciju krāpniekus

Pēdējā laikā vērojama pastiprināta finanšu krāpnieku aktivitāte, kuri, piedāvājot ieguldīt akcijās, obligācijās, fondos un kriptovalūtā, izvilina no iedzīvotājiem lielus naudas līdzekļus. Krāpniecības gadījumu skaitam ir tendence augt, tāpēc "Luminor" krāpšanas novēršanas eksperts Anrijs Šmits skaidro, kā atpazīt investīciju krāpniekus un pārbaudīt informāciju par ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja eksistenci, lai izvairītos no finansiāliem zaudējumiem un vienlaikus atgādina - tiklīdz ir aizdomas par krāpniecisku piedāvājumu, nekavējoties jābeidz saruna, lai noziedznieks no jums neizvilina personisku informāciju.

Uzdodas par finanšu starpniekiem



Investīciju krāpšanas gadījumos krāpnieki parasti uzdodas par finanšu starpniekiem un cenšas pārliecināt potenciālos upurus, lai tie iegulda savus līdzekļus īpaši šim mērķim izveidotās neeksistējošas investīciju platformās, kurās vizuāli un pārliecinoši attēloti peļņas rādītāji, investīciju objekti utt. Visbiežāk investīciju krāpnieku nagos nokļūst 35 līdz 60 veci cilvēki, kas iegulda no vairākiem simtiem līdz pat vairākiem desmitiem tūkstošu eiro dažādās viltus akcijās, kriptovalūtā, fondos, obligācijās, kas patiesībā nemaz neeksistē.

Iedzīvotājiem pirms investīciju veikšanas ir būtiski pārbaudīt informāciju par finanšu brokera vai investīcijas platformas eksistenci, izpētot interneta resursus, meklējot klientu atsauksmes, kā arī pārbaudot informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā, kur pieejama informācija par licencētiem starpniekpakalpojumu sniedzējiem.

Runā krieviski, ir ļoti uzstājīgi

Biežāk krāpnieku lamatās iekrīt krieviski runājošie iedzīvotāji, jo krāpnieki visbiežāk sarunājas krievu valodā un zvana no ārvalstu tālruņa numuriem. Ja klients vēlas pāriet uz latviešu valodu, krāpnieki mēdz aizbildināties, ka vēl mācās latviešu valodu, tāpēc runās krieviski. Tā, visticamāk, ir zīme, ka zvanītājs ir krāpnieks, jo Latvijā strādājošas bankas darbinieks vai ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs neatteiks saziņu latviešu valodā.

Sola mazu risku un lielu peļņu

Tiklīdz tiek izteikts piedāvājums saņemt lielu peļņu ar minimālu risku, jākļūst piesardzīgam. Jebkuri ieguldījumu vienmēr būs saistīti ar risku, turklāt jo lielāka potenciālā peļņa, jo augstāks risks, kas var pat pārsniegt ieguldījumu apmēru. Tādēļ aicinājums investēt naudu pakalpojumos vai precēs ar 0 risku un peļņu virs 10% gadā būtu jāuztver ar aizdomām.

Aicina veikt viltus programmatūras instalāciju

Krāpnieki pirms ieguldījumu veikšanas aicina veikt programmatūras instalāciju klienta datorā, ar kuras palīdzību krāpnieki var iegūt norēķinu karšu datus un paroles jeb pilnīgu kontroli par datoru un tā saturu. Nekad to nedariet! Programmatūras instalācija var draudēt ar to, ka no jūsu kontiem tiks izkrāpti lieli naudas līdzekļi, reizēm to atklājot novēloti, jo pārskaitījumi var tikt veikti par nelielām naudas summām, kas nav tik viegli pamanāmas, ja vien rūpīgi neseko līdzi savam konta izrakstam.

Izmanto psiholoģiskas metodes

Krāpnieki ierasti steidzina izvēlētos upurus un aicina ieskaitīt naudu kontā vai veikt citas darbības ātri, apgalvojot, ka izdevīgais piedāvājums ir spēkā limitētu laiku un tas jāsteidz izmantot. Tas tiek darīts ar mērķi, lai cilvēkam nebūtu iespēju veikt papildu pārbaudi.

Lai krāpnieki radītu iespaidu, ka darbojas likumīgi, tie nereti izmanto iepriekš iegūtus personas datus, piemēram, nosauc vārdu, uzvārdu, adresi, e-pastu un pat personas kodu. Šī iemesla dēļ ir jābūt ļoti piesardzīgam ar personīgās informācijas izvietošanu sociālajos tīklos.

Krāpnieki sarunās mēdz būt ļoti uzstājīgi un agresīvi, ar psiholoģiskiem paņēmieniem mēģina atrast cilvēka vājās vietas, tāpēc svarīgi šādu sarunu nekavējoties pārtraukt un neiesaistīties diskusijās.