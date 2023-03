Lai gan pagājušais gads kriptovalūtām bija visai bēdīgs, pēdējo nedēļu ASV un arī Eiropas banku nedienas šķietami ir atgriezušas zināmu interesi par digitālajām monētām. Par to, kāpēc vērts investēt un kāpēc kriptovalūtas varētu būt labs ieguldījums, raidījumā "Nākotnes kapitāls" stāstīja platformas "Fintelum" vadītāja Liza Aizupiete.

Kriptovalūta radās, kad kāds anonīms programmētājs, vēloties izveidot no pasaules finanšu sistēmas neatkarīgu vērtības uzkrāšanas un maksāšanas līdzekli, izstrādāja algoritmu, kas kļuva par pamatu "Bitcoin". Tā vēl aizvien ir populārākā, vērtīgākā un, kā daudzi norāda, vienīgā patiesi neatkarīgā kriptovalūta. Sākotnējais solījums, kas nāca ar to: valūta, kas ir neatkarīga no centrālo banku lēmumiem un tādējādi mazāk pakļauta svārstībām.

Pērn, finanšu tirgiem ciešot zaudējumus, digitālās monētas zaudēja lielu apjomu savas vērtības un investori pārgāja no riskantajām kriptovalūtām uz drošākiem aktīviem. Taču nu, pēdējās nedēļās, banku sektoram ļogoties, biržās novērojams intereses par kriptovalūtām pieaugums. Kā norāda raidījuma "Nākotnes kapitāls" vadītājs Raivis Vilūns, iespējams, tieši tāpēc, ka daļai ir bažas par plašāku problēmu vilni tradicionālo finanšu pasaulē.