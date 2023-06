Kapitāltirgus atdzīvināšana: 'airBaltic' biržā varētu iziet agrākais nākamā gada vasarā

Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" akcijas biržā varētu sākt kotēt agrākais 2024. gada vasarā, piektdien intervijā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam "Rīta panorāma" sacīja "airBaltic" valdes priekšsēdētājs Martins Gauss. Tas potenciāli varētu būt pirmais solis Latvijas kapitāltirgus atdzīvināšanā, ko vēlas panākt Finanšu ministrija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņš norādīja, ka kompānija turpina strādāt pie akciju publiskā piedāvājuma izteikšanas, tostarp rudenī paredzēts nolīgt padomniekus un bankas šī procesa īstenošanai. Tāpat Gauss raidījumā sacīja, ka "airBaltic" akcijas plānots kotēt "Nasdaq Riga", kā arī kādā no Eiropas lielāko pilsētu biržām.

Jau ziņots, ka 2020. gada jūlija sākumā Eiropas Komisija (EK) atbalstīja Latvijas valdības lēmumu "airBaltic" pamatkapitālā ieguldīt 250 miljonus eiro, lai sniegtu atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai. Vienlaikus EK lēmums paredz Latvijai piecu līdz septiņu gadu laikā ieguldījumu atgūt.

Par "airBaltic" kotēšanu biržā tiek runāts jau ilgstoši. Jau 2019. gadā Gauss sacīja, ka apsvērta iespēja akcijas pārdot publiskajos tirgos. Vienlaikus gan viņš pauda bažas, ka, esot biržā, esot arī riski: "Attiecīgi ir jāsaprot, ka, atrodoties publiskajā tirgū, esi pakļauts dažādiem finanšu pasaules notikumiem, kurus nevari ietekmēt. Cilvēki vairs neskatās uz tevi un nesaka, ka labi dari savu darbu, akciju cenas ietekmē tik daudz dažādu faktoru, pār kuriem tev nav nekādas kontroles."

Taču šobrīd ir arī Finanšu ministrija (FM) ir sākusi runāt par Latvijas kapitāltirgus atdzīvināšanu, kas sevī ietvertu arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību došanos biržā. FM pozīciju atbalstīja arī premjers Krišjānis Kariņš (JV).

"Ne tikai tas ir jādara, lai panāktu ekonomikas transformāciju, bet šo soli un virzienu neattīstot, mēs nolemsim un nodrošināsim mūsu valsts atpalicību vēl tālākā nākotnē," atbalstot nepieciešamību, valdības sēdē maijā sacīja Kariņš.

Vairāk par problēmām ar Latvijas kapitāltirgu, lasiet šeit: 'Subsahāras līmenī'. Investīciju tirgos Latviju daudzkārtīgi apdzen ne tikai kaimiņi.

Šobrīd ministrija līdz 15. augustam gaida informāciju no valsts un pašvaldības kapitālsabiedrībām par viņu nākotnes vīziju un plāniem un iespējām tos kotēt biržā. Savukārt oktobrī tiek gaidīts arī plāns no AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmuma "Latvijas vēja parki" par tā iespējām nokļūt biržā.

Tirgu plānots veicināt arī ar atbalsta fondu privātajiem uzņēmumiem, kas vēlētos startēt biržā. Par to vairāk lasi un skaties raidījumā "Nākotnes kapitāls": Tikt prom no 'Subsahāras'! Kā remontēs Latvijas atpalikušo kapitāla tirgu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tāpat vēstīts, ka "airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 500,17 miljoni eiro, kas ir 2,5 reizes vairāk nekā 2021.gadā, bet kompānijas zaudējumi samazinājās 2,5 reizes - līdz 54,219 miljoniem eiro.

Latvijas valstij pieder 97,97% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 2,03%.