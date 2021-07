Kazāka ienākumi Latvijas Bankā pērn auguši par 34,9%

Latvijas Bankas prezidenta Mārtiņa Kazāka atalgojums pērn bija 137 472 eiro, kas ir par 34,9% vairāk nekā centrālajā bankā saņemtais atalgojums 2019.gadā, liecina Valsts ieņēmumu dienesta publicētā Kazāka valsts amatpersonas deklarācija par 2020.gadu.

Latvijas Bankas prezidenta amatā Kazāks tika iecelts 2019.gada nogalē, līdz tam viņš bija centrālās bankas padomes loceklis. 2019.gadā Kazāka darba alga Latvijas Bankā bija 101 945 eiro.

Latvijas Banka iepriekš informēja, ka pēc Kazāka stāšanās Latvijas Bankas prezidenta amatā atalgojums, pielīdzinot to citu Baltijas valstu centrālo banku vadības atalgojuma līmenim, samazināts gan Latvijas Bankas prezidentam, gan prezidenta vietniekam. Tādējādi 2020.gadā Latvijas Bankas augstākajai vadībai izmaksātais atalgojums par padomes un valdes locekļu pienākumu pildīšanu bija par 129 000 eiro mazāks nekā 2019.gadā.

Kazāks pērn saņēmis arī 16 192 eiro pensiju, 3112 eiro apdrošināšanas atlīdzību no "Swedbank Life Insurance" Latvijas filiāles, 495 eiro dividendes no "Swedbank" un 504 eiro procentu maksājumus no "Latvenergo".

Latvijas Bankas prezidents deklarējis, ka viņa īpašumā ir 500 Zviedrijas uzņēmuma "Fingerprint Cards" akciju 8705 Zviedrijas kronu (858 eiro) vērtībā, 55 Dānijas uzņēmuma "Pandora" akcijas 37 455 Dānijas kronu (5037 eiro) vērtībā, 265 Luksemburgas uzņēmuma "Subsea 7" akcijas 23 277 Norvēģijas kronu (2277 eiro) vērtībā, kā arī 32,45 privatizācijas sertifikāti.

Kazāks savā īpašumā deklarējis zemi un ēkas Rīgā, kā arī 2006.gada izlaiduma vieglo automašīnu "Honda CRV" un 2013.gada izlaiduma vieglo automašīnu "Volvo XC90".

Tāpat Kazāks par 2020.gadu deklarējis 105 938 eiro, 6655 Lielbritānijas mārciņu (7794 eiro), 376 Norvēģijas kronu (37 eiro) un 361 Dānijas kronas (49 eiro) bezskaidras naudas uzkrājumus dažādās Latvijas un ārzemju bankās.

Kazāka deklarētās parādsaistības 2020.gadā bija 107 801 eiro.