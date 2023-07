Ķīna iedvesmo investorus un akciju cenas kāpj

Akciju cenas Eiropas un ASV biržās otrdien pieauga pēc Ķīnas veiktiem pasākumiem savas ekonomikas atbalstīšanai.

Britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru sasniedza 15 mēnešu augstāko līmeni, investoriem paredzot agresīvākas Lielbritānijas procentlikmju paaugstināšanas.

Tirgu dalībnieki gaidīja trešdien paredzēto ASV patēriņa cenu indeksa datu publicēšanu, kas dos jaunu norādi par ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) plāniem attiecībā uz procentlikmju paaugstināšanu ar mērķi samazināt inflāciju.

Tiek prognozēts, ka ASV patēriņa cenu indekss samazināsies līdz 3,1% salīdzinājumā ar 4,0% maijā.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien palielinājās par 0,9% līdz 34 261,42 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" pieauga par 0,7% līdz 4439,26 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" kāpa par 0,6% līdz 13 760,70 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien palielinājās par 0,1% līdz 7282,52 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX pieauga par 0,8% līdz 15 790,34 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 1,1% līdz 7220,01 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 2,5% līdz 74,83 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 2,2% līdz 79,40 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena otrdien kritās par 3,86% līdz 29,06 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien palielinājās no 1,1001 līdz 1,1010 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga no 1,2861 līdz 1,2931 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 141,31 līdz 140,36 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 85,53 līdz 85,13 pensiem par eiro.