Ķīnas nedienas dzen investorus ieguldīt ASV kompānijās, secina aptauja

Amerikāņu bankas "Bank of America" investoru aptauja atklājusi, ka Āzijas milža neiepriecinošā ekonomika pamudinājusi investorus atgriezties ASV tirgos.

Šogad Ķīna saskaras ar virkni izaicinājumu – lēnu ekonomiskās izaugsmes tempu, nekustamo īpašumu tirgus krīzi, aizņēmumu apjomu pieaugumu un pieaugošo tirdzniecības deficītu. Ķīnas valdība, kā raksta "BBC", veic pasākumus, lai tos risinātu, taču pagaidām ārvalstu investori skeptiski raugās uz pasaules otru lielāko ekonomiku.

Trešdaļa fondu pārvaldnieku nosauca Ķīnas nekustamā īpašuma sektoru kā visticamāko problēmu avotu, raksta "The Financial Times" atsaucoties uz "Bank of America" ikmēneša aptauju.

Nekustamā īpašuma sektors veido aptuveni ceturto daļu Ķīnas ekonomiskās aktivitātes, un tas saskaras ar problēmām kopš attīstītājs "Evergrande" 2021. gada beigās nespēja izpildīt savas parādsaistības. Pēdējās nedēļās problēmas ir padziļinājušās, jo attīstītājs "Country Garden" laikus neveica maksājumus par savām parādsaistībām ārvalstīs, pastiprinot bažas par plašāku ekonomikas lejupslīdi Ķīnā. Investori paredz, ka situācija arī tuvākajā laikā neuzlabosies.

Tas savukārt velk lejup Ķīnas akciju tirgu, no kura augustā aizplūda rekordliels ārvalstu investīciju apjoms.

Aptauja, kurā piedalījās 258 fondu pārvaldnieki, kuru pārvaldībā ir aktīvi 678 miljardi ASV dolāru vērtībā, liecina, ka investori paredz turpmāku akciju vērtības sarukumu Ķīnas biržās. Lielvalsts kapitāltirgus šogad ievērojami atpalicis no saviem Eiropas un ASV "kolēģiem".

Nedaudz vairāk nekā piektā daļa aptaujāto vadītāju sacīja, ka, visaktīvākais tirgus ir Ķīnas uzņēmumu akciju "šortošana", proti, akciju aizņemšanās, lai tās tūlīt pārdotu un vēlāk atdotu par lētāku naudu iegādātās akcijas.

Tādējādi daudzi institucionālie investori atgriezušies pie ASV akcijām. Investori, kas iepriekš saskatīja labas peļņas iespējas Ķīnas tirgos, tagad, bažījoties par Ķīnas tirgus stabilitāti un ienesīgumu, ir ar mieru iepirkt vairumā ASV akciju, kas šķiet drošāks ieguldījums.

Kopumā portfeļos jaunattīstības tirgu akcijas kopumā strauji samazinājās.